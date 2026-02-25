Invitan República Dominicana a participar Cumbre Jefes Estado

República Dominicana está invitada por la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OEACPS) para participar en la 11.ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, programada del 27 al 29 de marzo de 2026 en Malabo, Guinea Ecuatorial.

La cumbre, que reunirá a países del Caribe, abordará temas como el multilateralismo soberano y dará prioridad a desafíos globales como la adaptación al clima, la brecha digital y las desigualdades crecientes. Se desarrollará bajo el tema: «Una OACPS transformada y renovada al servicio de un multilateralismo inclusivo, sostenible y basado en la confianza». La reunión coincide con el 50.º aniversario de la organización (1975-2025).

El evento congregará a los jefes de Estado de todos los países del Foro del Caribe (Cariforum), un subgrupo de la OEACPS que sirve de base para el diálogo económico con la Unión Europea. Creado en 1992, este bloque está integrado por los 15 Estados de la Comunidad del Caribe junto con República Dominicana.

El Cariforum, incluyendo a la República Dominicana y Cuba, busca formalizar cambios que aseguren que la OACPS siga siendo una fuerza poderosa para sus miembros al entrar en su próximo medio siglo. El secretario general, Moussa Saleh Batraki (de Chad), afirmó que el organismo, integrado por 79 miembros, está listo para implementar un giro estratégico significativo destinado a transformar las vulnerabilidades estructurales en influencia geopolítica.

La Cumbre de Malabo marca un alejamiento deliberado de los paradigmas tradicionales de ayuda Norte-Sur y se enfoca hacia un modelo de multilateralismo soberano. Los pilares clave de las discusiones incluyen: Inversión privada sostenible: Transición de la ayuda al desarrollo hacia asociaciones del sector privado en infraestructura, energía verde, transformación digital y educación.

También alianzas fortalecidas: relanzamiento de la relación privilegiada con la Unión Europea (posterior al Acuerdo de Cotonú/Samoa) para lograr un equilibrio mayor y diversificar los socios globales.

Reforma institucional: implementación de profundos cambios estructurales para garantizar transparencia y autonomía financiera.

Cooperación Sur-Sur: renovación del impulso para el comercio intrarregional a fin de crear resiliencia frente a las presiones económicas globales.

Durante la cumbre, el secretario general de la OACPS destacará la ambición de la organización de ser más transparente e influyente en un mundo cambiante.

Desafíos globales

La OEACPS, que representa a 1,200 millones de personas, se está posicionando como un actor influyente capaz de ofrecer respuestas concretas a las crisis del siglo XXI. La Cumbre dará prioridad a temas como la adaptación al clima, la brecha digital y el combate a las crecientes desigualdades sociales y económicas globales.