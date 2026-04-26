Irán y su guerra de guerrillas: ¿Un nuevo capítulo en el estrecho de Ormuz?

Un barco comercial navega en el Estrecho de Ormuz. EFE/Ali Haider/Archivo

Los iraníes, según algunos medios, han recurrido a la guerra de guerrillas para ejercer su soberanía en el estrecho de Ormuz. ¿Será así?

Las movilizaciones conmemorativas de la guerra de abril de 1965 son parte de la historia. La gesta apenas se recuerda.

Bajan ligeramente las tensiones por la extensión del cese al fuego que acordó Israel contra el Líbano. Es de lo que se trata. ¿De acuerdo?

Tendría más impacto que el proyecto que elimina las exoneraciones de los legisladores que el diputado Pedro Martínez renunciara a la suya. ¿O no?

Al menos que se recuerde, es la primera vez que se anuncia un incremento de precio de los condones. ¿Lo celebrará la Iglesia?

“Los muchados de la democracia” que exalta Soto Jiménez no pudieron evitar el fraude de que se dice fue víctima Peña Gómez en 1994.

El caso de los motoristas deja en el aire la entidad responsable de imponer el orden en las calles. Si es la Digesett, no cumple la tarea.

Salvo sustituir a los semáforos no se sabe qué más hacen los agentes de la Digesett. El desorden es mayúsculo en las calles.