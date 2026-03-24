La pausa de Donald Trump para atacar a Irán

El petróleo y la tensión han bajado con la pausa de Trump para atacar instalaciones eléctricas de Irán si los ayatolas no abren el estrecho de Ormuz. Alivio.

Abinader no solo participará en París en el foro contra la corrupción, sino que se entrevistará con su homólogo Emmanuel Macron. No pierde oportunidad.

Pese al despliegue mediático, la oposición no encuentra coro en sus denuncias contra el Gobierno ni en la exigencia para controlar el gasto.

Ha trascendido que Omar Fernández y Margarita Cedeño competirán por la alcaldía del Distrito Nacional por Fuerza del Pueblo y el PLD. Veremos.

En el PRM, Alfredo Pacheco ya no corre solo por la candidatura. Samuel Pereyra, el presidente de Refidomsa, entraría en la disputa.

Es triste decirlo, pero el primer gran apagón que sufrió Cuba fue con su frustratoria revolución socialista. Aunque la asfixia del Tío sea criminal.

¿Qué pasa con Gustavo Petro? La DEA lo tiene entre los objetivos por supuestos vínculos con el narcotráfico. ¿No sería otro exceso?

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A propósito, el Gobierno de Venezuela no ha podido intervenir para defender al presidente Nicolás Maduro. ¿Terminará dejándolo solo?