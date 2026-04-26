Jean Alain Rodríguez regresa al país tras autorización judicial para estudios médicos

Santo Domingo. – El exprocurador Jean Alain Rodríguez retornó al país luego de realizar estudios médicos en el extranjero, conforme a la autorización judicial que le fue concedida, informó su equipo de defensa.

De acuerdo con el comunicado, el regreso se produjo “conforme a la autorización judicial que le permitió realizar estudios médicos en el extranjero, cumpliendo estrictamente el plazo otorgado por el tribunal y manteniendo intacto el calendario de audiencias previamente fijado”.

La defensa sostuvo que este retorno “confirma, una vez más, su conducta procesal de respeto absoluto a la justicia”, al tiempo que aseguró que durante casi seis años de proceso “no ha incurrido en dilaciones ni ha faltado a una sola audiencia”.

En ese sentido, el equipo legal afirmó que este hecho “desmiente de forma categórica las versiones que, en distintos momentos, intentaron posicionar la idea de un interés de fuga”, señalando que su comportamiento ha sido “consistente, verificable y acorde con su compromiso de comparecer ante los tribunales”.

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El comunicado también hace referencia a situaciones previas, indicando que en 2020 y 2021 autoridades le impidieron salir del país sin orden judicial, lo que califican como una violación a sus derechos. Sobre ese punto, sostienen que “el tiempo, las decisiones judiciales posteriores (…) y ahora su salida y retorno dentro del marco legal, evidencian que aquella versión no respondía a la realidad”.

Finalmente, informaron que el exprocurador continuará compareciendo ante el tribunal, indicando que “seguirá compareciendo ante el tribunal con la misma disposición y transparencia que ha caracterizado su conducta durante todo el proceso”, y que este lunes 27 de abril su equipo legal proseguirá con la presentación de incidentes y solicitudes dentro del proceso judicial en curso.