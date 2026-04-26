El hallazgo de los restos de una joven que hace casi cinco años había sido reportada como desaparecida revive el caso de los niños de tres años Roldany Calderón y Brianna Genao, de quienes se desconoce su paradero desde hace más de un año el primero y unos cuatro meses la segunda.

Carli Francesca Guzmán Roche, cuyos despojos fueron encontrados en una villa en Sosúa, Puerto Plata, reportada como desaparecida en septiembre de 2021, fue buscada durante un tiempo sin éxito alguno por familiares.

En el caso de los niños, cuya desaparición ha causado tanta conmoción, se sabe que Calderón fue visto por última vez el 30 de marzo de 2025 cuando jugaba con una prima en la casa de una tía suya en la comunidad de Los Tablones, en Manabao, Jarabacoa. La comisión encabezada por la procuradora Olga Diná Llaverías no ha encontrado, al menos que se sepa, pista alguna que contribuya a esclarecer la suerte corrida por el niño.

La desaparición de Brianna Genao fue reportada el 31 de diciembre de 2025 cuando estaba con sus padres en el paraje Barrero, de Imbert, Puerto Plata. Un denso velo de misterio ha rodeado el caso de los niños, que vuelve sobre el tapete con el hallazgo de los restos de una joven de quien nada se sabía desde hace casi cinco años.

El silencio oficial en torno a las investigaciones ha alimentado las conjeturas sobre el destino de los infantes, que genera más inquietud con el hallazgo de los restos de la joven Guzmán Roche, cuya desaparición se reportó hace casi cinco años.