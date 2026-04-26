Se hizo viral el video que muestra a periodistas que cubren la Casa Blanca robando vinos y whisky durante el tiroteo que escenificó un pistolero la noche del sábado, en un encuentro en el que se encontraba el presidente Donald Trump.

Mientras los agentes de seguridad destacados en el hotel Washington Hilton evacuaban al presidente, algunos periodistas aprovecharon la oportunidad para esconder bebidas que estaban destinadas a servirse en una cena con corresponsales de la Casa Blanca.

Antes de iniciar la cena, en la que estaba presente la primera dama Melania Trump, un pistolero realizó varios disparos con una escopeta, lo que obligó a evacuar al presidente y parte de su gabinete.

Se observa a los comunicadores escondiendo vinos y whisky, mientras se realizaba la evacuación.

El atentado, ocurrido la noche del sábado, fue el tercero en contra del presidente Trump, en uno de los cuales una bala rozó una oreja del líder republicano, mientras participaba en un acto en la ciudad de Filadelfia, en julio del 2024.

Dos meses después sufrió otra tentativa de homicidio, esta vez en un campo de golf en Florida.

Algunos analistas especulan que el del sábado podría tratarse de una “falsa bandera”, para intentar atraer apoyo en la popularidad del presidente Trump, que se encuentra en declive.