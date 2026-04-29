90 años de Alejandra Pizarnik

El mundo de las letras rinde homenaje hoy a la poeta argentina Alejandra Pizarnik, al cumplirse 90 años de su nacimiento.

Es considerada una de las figuras más influyentes de la lírica del siglo XX, su legado continúa vigente como un referente del surrealismo y la exploración del lenguaje.

Nacida en 1936 en Avellaneda, Pizarnik construyó una obra marcada por la obsesión con la muerte, el silencio y la infancia.

Títulos como Árbol de Diana y Los trabajos y las noches se mantienen como piezas fundamentales para entender la evolución de la poesía contemporánea en español.

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A lo largo de la jornada, diversos centros culturales y bibliotecas en América Latina y España han programado lecturas públicas y conversatorios para analizar el impacto de su estética «maldita» y su búsqueda incansable del «lugar exacto» de la palabra.

Su influencia no solo se limita a la literatura, sino que ha permeado en las artes visuales y la música, consolidándola como un icono cultural ineludible.

Pizarnik inmortal

La trayectoria de Pizarnik se interrumpió abruptamente el 25 de septiembre de 1972, cuando la poeta falleció en su departamento de Buenos Aires a los 36 años, tras ingerir una dosis letal de barbitúricos durante un permiso de salida del hospital psiquiátrico donde estaba internada.

Su muerte prematura puso fin a una lucha interna documentada exhaustivamente en sus Diarios, pero al mismo tiempo dio inicio al mito de la «poeta maldita».

Este trágico desenlace, lejos de opacar su talento, terminó por sellar la mística de una autora que vivió y murió bajo la premisa de que el lenguaje era, a la vez, su única salvación y su condena definitiva.