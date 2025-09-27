Al menos 47 gazatíes murieron este sábado por bombardeos israelíes en el norte y el centro de la Franja de Gaza, según confirmaron a EFE fuentes locales, entre ellos varios niños, dos médicos, un periodista.

El Hospital Al Shifa informó que seis personas fallecieron en un ataque contra la vivienda de la familia Bakr, en el campo de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

La Defensa Civil de Gaza reportó otras cinco víctimas mortales en un bombardeo sobre la casa de la familia Al Shurafa, en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza, donde al menos 13 personas permanecen sepultadas bajo los escombros.

Según el hospital Al Ahli, otras ocho personas murieron en el barrio de Al Sidra, en la capital del enclave, entre ellas cuatro niños.

La Defensa Civil también informa que en la localidad de Al Zawaida, en el centro de Gaza, un ataque contra la vivienda de la familia Abu Rukab dejó tres muertos.

Según la iniciativa Healthcare Workers Watch, que monitorea ataques israelíes contra personal médico en Palestina, se trata del jefe del Departamento de Salud Mental del hospital Al-Aqsa, el doctor Ismail Mansour Abu-Rukab, junto a su esposa y su hija de 16 años.

En el campo de refugiados de Nuseirat, también en el centro del enclave, el hospital Al Awda confirmó la muerte de 12 personas en un bombardeo a la casa de la familia Al Jamal. “La mayoría estaban desmembrados y algunos fueron encontrados en los techos de las casas vecinas”, detallaron los sanitarios.

Según Healthcare Workers Watch, en este ataque también murió el especialista en pediatría del Centro de Salud UNRWA Maghazi, el doctor Khaled Jamal Aslan. En otro ataque en la zona de Nuseirat, esta vez contra el mercado, murieron 12 gazatíes, según informó el hospital Al Awda.

En la zona de Deir Al Balah, otro ataque causó la muerte del periodista Muhammad al-Dayah, lo confirmaron a EFE fuentes locales. Desde el inicio de la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, casi 66.000 gazatíes han muerto por ataques israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo control de Hamás.

Desde esa fecha, Healthcare Workers Watch registra la muerte de al menos 1.200 trabajadores sanitarios en el enclave palestino, mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas documenta al menos 237 trabajadores de medios de comunicación fallecidos.