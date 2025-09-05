Ciudad de Gaza.– El Ejército israelí recrudeció este viernes sus ataques en el enclave palestino, derrumbando un edificio residencial de gran altura en la Ciudad de Gaza minutos después de ordenar la evacuación. Paralelamente, Hamás difundió un video de dos rehenes, uno de ellos asegurando encontrarse en la devastada urbe.

TORRE MUSHTAHA QUEDÓ REDUCIDA A ESCOMBROS

En cuestión de segundos, la Torre Mushtaha, de 12 plantas, fue derribada tras un bombardeo israelí. El ataque llegó luego de una advertencia de apenas 15 minutos, un tiempo que Naciones Unidas ha calificado reiteradamente como un mecanismo de desplazamiento forzado.

El edificio se ubicaba en un barrio exclusivo antes del conflicto y actualmente servía como refugio para familias desplazadas por los combates. “Muchas personas que huían de otras zonas se estaban quedando en ese edificio”, relató a AP Ahmed al-Boari, residente local.

MILES HUYEN MIENTRAS ISRAEL AVANZA EN SU OFENSIVA

El asalto provocó escenas de pánico entre cientos de desplazados que vivían en campamentos cercanos. Israel asegura que Hamás utilizaba la torre para operaciones de vigilancia, aunque fotografías muestran que el techo ya había sufrido daños en ataques previos.

En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió: “Se está quitando el cerrojo de las puertas del infierno en Gaza. Las FDI aumentarán su actividad hasta que Hamás libere a todos los rehenes o sea destruido”.

ISRAEL REPORTA 44 MUERTOS EN UN SOLO DÍA

Durante la jornada de este viernes, al menos 44 personas murieron en nuevos bombardeos, según fuentes médicas citadas por Al Jazeera. Naciones Unidas advierte que un millón de palestinos podrían volver a ser desplazados forzosamente si continúan las operaciones en Ciudad de Gaza, declarada ya “zona de combate”.

HAMÁS PUBLICA VIDEO DE DOS REHENES

El grupo islamista difundió imágenes en las que aparece Gilboa-Dalal, uno de los rehenes, con aspecto exhausto, fechado el 28 de agosto. En el video, el hombre pide el fin de la guerra y la liberación de los cautivos. También aparece brevemente otro secuestrado, Alon Ohel.

Las imágenes no han podido ser verificadas de manera independiente. Actualmente, Israel estima que 20 de los 48 rehenes que aún permanecen en Gaza siguen con vida.

UNA GUERRA SIN FIN A LA VISTA

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó su ataque inicial que dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados en Israel, la ofensiva de represalia ha causado más de 64.000 muertes palestinas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que afirma que cerca de la mitad son mujeres y niños.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu insiste en que la guerra continuará hasta recuperar a todos los rehenes y “eliminar” a Hamás, mientras los familiares de los cautivos denuncian que la escalada de ataques reduce sus posibilidades de sobrevivir.