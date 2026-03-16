ITLA y PNUD exploran oportunidades de cooperación para impulsar el desarrollo tecnológico en el país

El rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), ingeniero Jimmy Rosario Bernard, recibió en las instalaciones de la institución a una delegación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), encabezada por su representante residente en la República Dominicana, Ana María Díaz. En el encuentro también participaron miembros del equipo ejecutivo del ITLA.

Durante la reunión, ambas instituciones conversaron sobre la importancia de fortalecer los lazos de cooperación entre el ITLA y el PNUD, con miras a impulsar iniciativas conjuntas que promuevan el desarrollo del talento tecnológico, la innovación y el uso estratégico de la tecnología para apoyar el progreso sostenible del país.

El rector Jimmy Rosario destacó el compromiso del ITLA con el desarrollo nacional, a través de la formación de profesionales altamente capacitados en áreas tecnológicas y la promoción de proyectos que generen impacto social y productivo. Asimismo, valoró el interés del PNUD en explorar oportunidades de colaboración con la institución.

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De su lado, Ana María Díaz resaltó el papel clave que tienen las instituciones de educación superior en la formación de capacidades para enfrentar los desafíos del desarrollo, especialmente en áreas como la transformación digital, la innovación y el fortalecimiento institucional.

Durante el encuentro también se conversó sobre posibles líneas de trabajo conjunto, incluyendo programas de formación, proyectos de innovación tecnológica y otras iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades del país en tecnología, inclusión digital y desarrollo sostenible.

Este acercamiento reafirma el interés del ITLA y del PNUD de seguir promoviendo alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo humano, el fortalecimiento institucional y la construcción de una sociedad más innovadora y competitiva.