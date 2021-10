Ivelisse de León “El arte te salva”

Su vida tenía una rutina simple, pero cuando a la artista plástica Ivelisse de León, le diagnosticaron cáncer en el 2015, todo cambió. Las citas médicas y quimioterapias era lo que primaba en su agenda, sin embargo, como toda guerrera, no se dejó vencer y luchó con todas sus fuerzas, motivada no solo por su fe en Dios, el amor de su familia y amigos, también por el arte.

En los meses que estuvo en tratamiento, De León se enamoró totalmente de la pintura, algo que hacía como hobbie, lo que trajo como resultado el nacimiento de una artista.

“En el proceso de mi quimioterapia, estaba en una especie de limbo. Prácticamente, yo moría, sentía una desconexión entre mi cuerpo y mi cabeza, y es cuando tenía este sueño recurrente, en el que se me abría el cielo de colores, y solo escuchaba una voz que me decía “Ven conmigo”, cuando iba, solo veía más pintura, más color, pero después yo le decía: debo devolverme no estoy preparada, necesito ver crecer a mi hijo” narró en entrevista con ¡Qué Pasa!

Desde ese momento, Ivelisse, quien estudió administración hotelera, se ha dedicado en cuerpo y alma al arte, y solo hace un par de días inauguró su segunda muestra titulada “Mujeres”, en honor a la primera obra que creó, la cual, sin pretenderlo, resultó ser el mismo cuadro que vio en aquellos sueños.



La muestra

En esta exposición compuesta por 10 obras, y la que se puede disfrutar en las instalaciones del Instituto Nacional del Cáncer (INCART), la artista quiso “proyectar que la mujer por sí sola es una luz, una aliada de la naturaleza y por eso los tonos. Mis obras están basadas en la mujer, una mujer luchadora, una mujer emprendedora, representado por marchantas. Es un tema básicamente de dos cualidades mujeres más el componente natural”.

Esta exhibición que estará disponible hasta este viernes 8 de octubre, es un paso más del proyecto de Arteterapia que el Incart, ha iniciado recientemente y que permite a los pacientes y sus familiares disfrutar del arte, recibiendo así un aliento a su salud emocional.

“El Arteterapia no solo te ayuda a crear, también a brindar amor en el paso, y tener la oportunidad de compartir lo que haces con otros, y esas son cosas que te ayuda bastante. Pues no te puedes aislar cuando estas en este tipo de tratamiento, todo ayuda, todo lo que sea social ayuda, y si dentro de lo social tienes la oportunidad de compartir unas palabras de aliento, algo creativo, unas palabras de Dios, eso también ayuda, y es que en este proceso uno lo que piensa mucho es, si voy a morir” afirmó.

Ivelisse, quien es una sobreviviente, continuó diciendo que crear “te da aliento y te hace sentir útil, te salva, así como el afecto también te salva. Yo digo que las palabras de aliento de mi familia, amigos y relacionados era muy necesarias, pero mis creaciones también eran muy necesarias.

Después que entré de remisión eso prácticamente fue mi hobbie, mi vida y mi escape. El arte terapia es una manera muy recomendable no solo para quienes estén sufriendo de cáncer, sino otros tipos de enfermedades”.