James Harden y Donovan Mitchhell lideraron el triunfo de los Cavaliers para irse delante en la serie semifinal.

James Harden anotó 30 puntos, la mejor marca en playoffs, y Donovan Mitchell 21, ayudando a los Cleveland Cavaliers a remontar una desventaja de nueve puntos al final del tiempo reglamentario y vencer a los Detroit Pistons 117-113 en tiempo extra el miércoles por la noche para tomar una ventaja de 3-2 en su serie de semifinales de la Conferencia Este.

Los Pistons lideraban por 15 puntos en la primera mitad y por 103-94 a falta de poco más de dos minutos. Los Cavs reaccionaron y empataron el partido a 103 con los tiros libres de Evan Mobley a 45,2 segundos del final.

“Ese tramo dice mucho sobre nuestro progreso: progreso en el rendimiento mental y progreso en la fortaleza mental”, dijo el entrenador de los Cavs, Kenny Atkinson.

Justo antes de que sonara la bocina, Jarrett Allen de Cleveland y Ausar Thompson de Detroit se enredaron y no se pitó ninguna falta.

“Le hizo falta a Ausar, claramente”, dijo el entrenador de los Pistons, JB Bickerstaff. “Lo hizo tropezar cuando iba a por un balón suelto”.

Cleveland trailed 103-94 with 3 minutes remaining.



Cavs closed regulation on a 9-0 run to force OT.



They outscored Detroit 14-10 in OT, closing the game on a 23-10 run.



Cleveland wins their first road game of the postseason and takes a 3-2 series lead in East Semis 🤯 pic.twitter.com/tofN0LCxz9 — NBA (@NBA) May 14, 2026

Cleveland logró una racha de 13-0 y mantuvo a Detroit sin anotar durante cinco minutos, desde finales del último cuarto hasta la mitad de la prórroga. Los Cavs se pusieron por delante por siete puntos a falta de 2:39 para el final de la prórroga con un triple de Mitchell.

Cade Cunningham, que anotó 39 puntos y repartió nueve asistencias, encestó un tiro en suspensión que acercó a los Pistons a dos puntos a falta de 25 segundos.

James Harden a la hora clave

Harden anotó un tiro libre en la siguiente posesión y capturó el rebote de su segundo intento fallido. Anotó otro tiro libre para sellar la victoria.

James Harden BALLED OUT in Game 5:



30 PTS

8 REB

6 AST

3 BLK

3 3PM



Cavs can advance to the Eastern Conference Finals with a win on Friday at 7:00pm/et on Prime 😤 pic.twitter.com/XKrFpIsyh4 — NBA (@NBA) May 14, 2026

El sexto partido se disputará el viernes por la noche en Cleveland, donde los Cavaliers, cuartos cabezas de serie, tendrán la primera de dos oportunidades para avanzar y enfrentarse a los New York Knicks en las finales de la Conferencia Este.

Si los Pistons, primeros cabezas de serie, ganan, serán anfitriones del séptimo partido el domingo.

Cleveland ganó el primer partido de la serie como visitante, y el primero que consigue como visitante en esta postemporada.

Los Pistons habían ganado cuatro partidos consecutivos en casa desde que Orlando los dejó al borde de la eliminación en el quinto partido de la primera ronda.

Harden consiguió ocho rebotes y seis asistencias. Max Strus encestó seis triples y anotó 20 puntos para los Cavs, Mobley aportó 19 puntos y Jarrett Allen sumó 16 puntos y 10 rebotes.

“No fue nuestra mejor noche en ataque, pero creo que eso es lo que dice mucho de haber conseguido esta victoria: que encontramos la manera”, dijo Strus.

Daniss Jenkins, quien sustituyó al lesionado Duncan Robinson, anotó 19 puntos para los Pistons. Tobias Harris falló 13 de 19 tiros y anotó 13 puntos, mientras que Jalen Duren se limitó a nueve puntos y cinco rebotes.