SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) aún no tiene respuesta al contenido de la nueva instancia depositada ayer ante ese organismo por el expresidente Leonel Fernández, en la que plantea nuevos requisitos para la auditoría forense a los equipos usados en las primarias del 6 de este mes.

El alto organismo electoral respondió que todavía no tiene una respuesta cuando El Nacional le cuestionó sobre el tema, desde tempranas horas de la mañana.

Hasta el cierre de la presente edición El Nacional estuvo esperando una respuesta de parte de la periodista Laura Castellanos, vocero de la JCE.

“Te aviso si tenemos una reacción durante el día”, respondió la comunicadora.

Fernández, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), denunció que el conteo de votos en las elecciones internas de esa organización fue alterado para favorecer a su principal contendor, Gonzalo Castillo.

Desde hace varios días está solicitando a la Junta JCE que realice una auditoría forense a los equipos usados en las primarias, con la finalidad de comprobar el fraude denunciado.

En una primera instancia pidió que esa auditoría se hiciera en presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), la embajada de Estados en el país y la Unión Europea.

Ayer el equipo político de Fernández depositó una nueva instancia en la que amplia sus exigencias y pidió que sea verificada la no alteración de las máquinas de votación y para esa verificación seleccionar aleatoriamente el 5 por ciento de esas máquinas.

La instancia fue sometida por Fernando Fernández, Rubén Maldonado y Manuel Fermín Cabral, representantes del doctor Fernández.

En el documento, Fernandez acusó al presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán, de referirse de forma festiva e irreverente a sus sus exigencias de que se compruebe el supuesto fraude electoral.

Demandó objetividad, imparcialidad, e independencia en el proceso de auditoría forense.

El tres veces jefe del Estado solicita que sea realizado un copiado completo del estado final del disco y la placa base de la PC, para ser entregado a los auditores.

Igualmente, realizar a cada una de las máquinas un análisis forense de accesos, permisos, archivos borrados, alterados y agregados, incluyendo firma, tamaño y hora.

Asimismo, que la JCE entregue a los auditores el repositorio de versión completa del código fuente en todas las etapas de la votación, incluyendo las máquinas.

Entre los pedidos de los leonelistas está la contratación de un polígrafo.

Acusa a Castaños

