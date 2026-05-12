Hony Estrella confirma demanda por difamación contra Aquiles Jiménez

Santo Domingo. — La comunicadora y actriz Hony Estrella reafirmó su decisión de someter a la justicia al empresario Aquiles Jiménez, a quien acusa de difamación, tras nuevas declaraciones en las que denunció una supuesta campaña para afectar su imagen pública.

Durante un pronunciamiento reciente, Estrella aseguró que, pese a presiones de personas influyentes para que desista de la acción legal, procederá con la demanda.

“Usted no se imagina la cantidad de gente que ha tratado de persuadirme para que yo no haga o ponga una demanda… yo sí lo voy a hacer”, expresó.

La presentadora sostuvo que las acusaciones en su contra han generado una narrativa perjudicial, al tiempo que cuestionó la eliminación de publicaciones en redes sociales tras su difusión. “Publica una cosa y después la borra… eso se acabó ”, afirmó, al insistir en que no permitirá que se vulneren su honra y reputación.

En sus declaraciones, también rechazó versiones que la vinculan con supuestos beneficios económicos irregulares en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, calificándolas como infundadas.

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A su juicio, este tipo de contenido trasciende la libertad de expresión y entra en el terreno de la difamación.

Crítica al impacto de los rumores en redes

Asimismo, criticó la propagación de rumores en redes sociales y el impacto que estos pueden tener en la opinión pública.

“Crean una narrativa sobre tu persona… eso no es libertad de expresión, es libertinaje” , puntualizó.

La controversia surge a raíz de publicaciones atribuidas a Jiménez, que habrían motivado la reacción de Estrella. Aunque no se han divulgado todos los detalles del caso, el tema ha generado debate en plataformas digitales y medios de comunicación.

La comunicadora indicó que en las próximas horas ofrecerá declaraciones más firmes y que su equipo legal avanza en la formalización de la querella.

Se espera que el proceso arroje mayores detalles sobre los señalamientos y las pruebas que sustentarán la acción judicial.