JCE y los plazos fatales

Pablo Vicente

fujudel@gmail.com

Dice un viejo refrán que no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague, esto a propósito de los plazos electorales que cada día más va clarificando y definiendo el escenario político electoral de la República Dominicana.

A pesar de que el artículo 20 de la ley 20-23, sobre las funciones del pleno de la JCE establece en el numeral 13 que el pleno de la JCE podrá modificar, por medio de disposiciones de carácter general, pero únicamente para una elección determinada los plazos que establece esta ley para el cumplimiento de obligaciones o formalidades, o para el ejercicio de derecho, ya sea en el sentido de aumentar o en el de disminuir los plazos, cuando a su juicio, fuere necesario o conveniente para asegurar más eficientemente el ejercicio del derecho al sufragio”.

Como se puede apreciar a pesar de la facultad que tiene la JCE de modificar los plazos hasta el momento se mantienen tal y como está establecido en el marco legal.

En ese sentido el 21 de octubre la JCE cerró el plazo para la inscripción en el padrón electoral que se usará en los comicios municipales de febrero y para realizar cambios en la cédula de identidad con fines electorales, entre ellos de recinto de votación, en virtud de lo que establece el artículo 85 de la ley 20-23, que dispone la clausura de ese proceso 120 días antes de las elecciones. De forma preliminar, el padrón cerró con un total de 8,103,292 ciudadanos inscritos para las elecciones municipales del 18 de febrero del 2024.

Próximamente según establece el Artículo 46, Párrafo II, de la ley 33-18, el domingo 29 de octubre es la fecha tope de los partidos políticos para que seleccionen a las personas que postularán en las elecciones de febrero y mayo del 2024, mediante asambleas, convenciones y encuestas.

Los partidos han estado celebrando ese tipo de eventos internos durante los últimos fines de semana de este mes, con la fiscalización del órgano electoral.