Santo Domingo. – El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, advirtió sobre los “notables retrocesos” que, según afirmó, caracterizan la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al tiempo que aseguró que esos fallos han motivado un renacer del partido morado y un reencuentro con la ciudadanía.

Durante una entrevista, Pujols sostuvo que los gobiernos del PLD impulsaron avances significativos en áreas clave, mientras que la actual administración ha provocado un deterioro visible en sectores como el eléctrico y el agropecuario.

“El PLD hizo avanzar el país, contrario a la gestión actual que lo ha hecho retroceder. Hoy vemos una práctica censurable en las decisiones que se han tomado”, afirmó el dirigente peledeísta.

Como ejemplo, citó el sector eléctrico, donde –según sus datos– las pérdidas aumentaron del 25% al 48%, mientras el costo de compra de energía subió de 13 a 35 centavos de dólar por kilovatio. También criticó la instalación de barcazas energéticas en Azua, que a su juicio “venden energía cara y contaminan el medio ambiente”.

En el ámbito agropecuario, Pujols señaló que la crisis es evidente. Se refirió a los resultados de una encuesta de CID Latinoamérica, en la que “el 60% de los dominicanos admite que está pasando hambre”. A eso sumó el dato reciente de la Asociación de Bancos Comerciales, que reveló que muchos ciudadanos se están endeudando con sus tarjetas de crédito para poder comprar alimentos.

El dirigente político agregó que el desgaste del PRM también se refleja en la opinión pública. “Las encuestas más recientes muestran que el partido oficialista ha caído del 50% al 32% de aceptación, mientras el 68% de los dominicanos dice que el país va mal y un 70% cree que no mejorará”, enfatizó.

Con ese panorama, Pujols aseguró que el PLD se prepara para volver al poder, impulsado por el descontento social y la nostalgia por los logros alcanzados en sus gestiones anteriores.