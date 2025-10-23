Santo Domingo.- El ataque del Valencia Basket, su acierto en el triple y su variedad de recursos le permitieron este jueves doblegar al Armani Milán en su propia pista y romper una racha de tres derrotas consecutivas en la Euroliga, pese a los 31 puntos del argentino Leandro Bolmaro, que forzó un final apretado decidido por un triple del dominicano Jean Montero.

Montero ya había impulsado al Valencia en la primera mitad, mientras que Bolmaro lideró la recuperación italiana antes del descanso. En la reanudación, una lluvia de triples ´taronja´ amplió la renta visitante hasta los 22 puntos, pero el empuje del argentino y de Armori Brooks igualó el marcador.

En el tramo final, los fallos italianos y la eficacia del dominicano inclinaron la balanza a favor del conjunto español.

El encuentro comenzó con un vibrante intercambio de canastas, aunque el Valencia Basket se mostró más cómodo en un ritmo alto de posesiones gracias a la aparición de Jean Montero, que amplió las opciones ofensivas del equipo.

El Milán intentó equilibrar el duelo atacando al jugador dominicano, pero el técnico Pedro Martínez reaccionó a tiempo y dio entrada a Brancou Badio, que aportó solidez defensiva.

Con el regreso de Montero en el segundo cuarto, el Valencia mejoró su balance ataque-defensa, mientras la intensidad de Isaac Nogués reforzó la retaguardia. Esa combinación obligó a Ettore Messina a pedir tiempo muerto (20-35, m.13).

El acierto de Darius Thompson castigó las dudas del Milán en defensa del bloqueo central, aunque Shavon Shields y el propio Bolmaro redujeron diferencias antes del descanso (48-54, m.20).

Tras el paso por los vestuarios, el Valencia destrozó al Milán con siete triples en menos de cinco minutos, cuatro de ellos anotados por jugadores interiores como Pradilla, Reuvers y Costello, lo que disparó la renta a 20 puntos (57-79, m.26).

Sin embargo, Bolmaro y Ricci volvieron a encender a los locales, recortando la ventaja hasta los 11 puntos antes del último cuarto (74-85, m.30). El Armani Milán mantuvo la presión de la mano de Brooks, pero la defensa valenciana y la experiencia de Thompson y Costello contuvieron la embestida.

En los dos minutos finales, Brooks y Bolmaro igualaron el marcador (100-100), pero un triple decisivo de Montero, un rebote clave de Pradilla y un tapón de Thompson sellaron el triunfo visitante (100-103).

Ficha técnica

Armani Milán (100): Bolmaro (31), Ellis (10), Shields (11), Ricci (13), Booker (6) —cinco inicial—; Mannion (-), Brooks (16), Guduric (7), Dunston (-) y Sestina (6).

Valencia Basket (103): Thompson (16), Badio (11), Taylor (6), Sako (6), Costello (8) —cinco inicial—; Montero (18), Moore (13), De Larrea (4), Nogués (-), López-Arostegui (-), Pradilla (13) y Reuvers (8).

Árbitros: Belosevic (SER), Vilius (LTU) y Silva (POR). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la fase regular de la Euroliga, disputado en el Forum di Milano ante unos 6.500 espectadores.