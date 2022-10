Jessica Hasbún: «El periodismo me ha hecho mejor persona»

Santo Domingo.- A ella le cuesta mantener la compostura ante historias que remueven el alma. Su sensibilidad, la cual le impregna a sus reportes, no le permite ser indiferente, pues conecta con cada persona y cada familia. Aun así, Jessica Hasbún, contiene las lágrimas y se llena de fuerzas, para poder llevar la realidad a los hogares, cruda y sin tapujos.

Estas cualidades combinadas con su tenacidad y profesionalismo, han permitido a la destacada comunicadora de SIN, ser premiada con la admiración de la audiencia, quienes le permiten entrar a diario en sus hogares.

“Muchas veces aunque trate, es difícil no conmoverse ante alguna injusticia o situación. Soy humana, soy madre” manifiesta Jessica, a quien vimos arriesgar su vida durante el huracán Fiona, para informar y salvar la vida de sus conciudadanos.

Jessica Hasbún

El periodismo es algo que lleva en las venas, gracias a sus padres Fernando Hasbún y Alicia Ortega. Revela que no sabe quién sería si no hubiese sido periodista, pues esta carrera la ha “hecho mejor persona” y la ha convertido “en un ser más solidario y más crítico”.

A diferencia de lo que se pudiera pensar, Jessica ha tenido que “hacer su fila”, como se dice en buen dominicano; trabajando igual o más, para demostrar que es capaz, y que no está ahí por ser la hija de alguien, sino por sus propios méritos.

“El hacer fila, es justamente la experiencia que me ha enriquecido, me ha dado herramientas muy necesarias para mi trabajo. Me ha dado un abanico de posibilidades y aprendizajes que van desde trabajar en una sala de redacción, asistir en la coordinación de un noticiero o del Informe, aprender de edición, salir a la calle y cubrir las más disímiles situaciones (el buen periodista se forma en la calle, codo a codo con la gente), hasta sentarme en un set de noticias y brindarme la posibilidad de entrar a las casas de millones de dominicanos. Todo lo que he logrado hasta ahora ha sido base del sacrificio y compromiso” sostuvo Hasbún quien también es corresponsal de CNN en Español.



Destaca que sus padres, como mentores, se han ocupado siempre de guiarla, “pero también puedo decir que son mis jueces más severos.

También te podría interesar: Jessica Hasbún con documental

Gracias a esto he crecido, tener que llenar sus zapatazos me hace esforzarme cada vez más, siguiendo mis propios pasos, sin pausa pero sin prisa”.

Sus proyectos

Jessica no se ha quedado en los reportes y lectura de noticias, también se ha adentrado al mundo de la producción, pues dice que “siempre hay espacio para crecer”. Luego de su proyecto “Quisqueyanos Valientes”, muy pronto presentará “Orgullo de Quisqueya”, el cual produjo junto a su esposo, Kelvin Liria.

Jessica Hasbún

“Estoy agradecida de Dios por tanto. Este año entramos al mundo del cine y muy pronto estaremos presentando el documental Orgullo de Quisqueya. Aprendo algo nuevo cada día. Esa premisa es importante. Siempre hay algo que aprender”.

Esta producción contará el largo, arduo y emocionante camino de los dominicanos por el mundo, “talentos de nuestra tierra que demuestran cada día como nuestra gente se hace sentir más allá de la isla”.