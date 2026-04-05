Lápiz Conciente destaca la importancia del periodismo profesional en su mensaje por el Día del Periodista

El cantante urbano Avelino Junior Figueroa, mejor conocido artísticamente como El Lápiz Conciente, utilizó sus redes sociales para felicitar a los periodistas en su día, resaltando la importancia de quienes eligen la comunicación como profesión.

Sin embargo, también aprovechó la ocasión para resaltar el estado actual de los medios.

En su mensaje, el artista aclaró “Hoy es el Día del Periodista y los felicito, pero sé que muchos están quillados al ver todos estos ‘pseudo periodistas’ sin ningún tipo de formación en las redes disque ejerciendo periodismo sin licencia…fueron a estudiar esa carrera para que luego nadie regule quién puede ejercer un periodismo objetivo… pero, bueno, ¡felicidades!”, expresó.

El Lápiz Conciente enfatizó que la carrera de periodismo forma a profesionales capaces de investigar, narrar y transmitir la verdad con responsabilidad, y advirtió que la falta de regulación y ética en los medios no solo afecta a los periodistas, sino también a la sociedad.

Las audiencias dependen de información confiable para tomar decisiones y formarse opiniones, y la propagación de contenidos poco rigurosos o manipulados puede generar desinformación.

Con este mensaje, el artista destaca que la ética y la profesionalidad deben ser pilares centrales de todo medio de comunicación, recordando la relevancia de un periodismo responsable en tiempos donde la información circula de manera masiva y acelerada.