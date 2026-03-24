La emisora Quisqueya FM continúa consolidándose como una de las propuestas radiales más destacadas del país, gracias a una programación diversa, actualizada y profundamente conectada con la identidad cultural dominicana.

Bajo la dirección de Jesús Nova, la estación ha logrado posicionarse como un espacio clave para la difusión de contenido de calidad, combinando música, entretenimiento y segmentos informativos que responden a los intereses de una audiencia cada vez más exigente.

Uno de los pilares de su gestión es el compromiso con el talento local, al abrir sus puertas a artistas emergentes y consolidados, brindándoles una plataforma efectiva para dar a conocer su trabajo y conectar directamente con el público. Esta iniciativa ha sido bien recibida tanto por la industria musical como por los oyentes, quienes encuentran en la emisora una auténtica vitrina del arte nacional.

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La línea programática refleja una cuidada selección musical, fortaleciendo su identidad y ampliando su alcance. Para Nova, la clave está en la supervisión constante y en la sensibilidad como oyente.

“Sentarme en el carro como un oyente normal y saber si escucho algo que debo quitar o algo que me lleve a subir el volumen”, explica sobre su método de evaluación.

Esa rigurosidad también implica tomar decisiones difíciles. El director reconoce que en ocasiones ha tenido que rechazar canciones de artistas locales para no afectar la calidad de la programación.

“Al final no tengo otra opción que brindarle la mayor calidad posible a la gente que ha decidido escuchar Quisqueya FM”, afirma.

El impacto de esta visión ha sido reconocido por figuras del ámbito cultural como Freddy Ginebra, quien ha valorado el trabajo de Nova destacando que está haciendo “la radio que soñé hacer”.

Un elemento distintivo de toda la parrilla es la intercalación permanente entre artistas nacionales e internacionales, una decisión que refuerza el equilibrio entre proyección global y arraigo local.

Nova asegura que la emisora ha logrado llenar un espacio necesario en el panorama mediático, ofreciendo un respaldo sin precedentes al artista dominicano, desde cantautores hasta baladistas. Este enfoque no solo le genera satisfacción personal, sino que también reafirma el papel de Quisqueya FM como un motor de desarrollo cultural.

Con una visión clara y un enfoque inclusivo, la emisora se perfila como un referente de innovación en la radio nacional, apostando por un contenido que no solo entretiene, sino que también impulsa y dignifica el talento dominicano.

Contenido variado

La programación musical de la emisora, de lunes a viernes, evidencia una estructura coherente que combina criterio curatorial y voces reconocidas del medio. Espacios como “Los de Quisqueya”, conducido por Emmanuel Ventura, marcan el pulso matutino, mientras “Canten los cantautores” aporta una mirada a la lírica y la autoría.

La tarde se articula con propuestas como “Mi Playlist”, bajo la conducción de Jesús Nova, y “La Mezcla”, de Luis Vidal, que dialoga con diversas sonoridades.

En la noche, “Versiones”, con Nikaury Lorenzo, y “Noche de Ronda”, conducido por Rosa Lidia Lora, consolidan una oferta que equilibra reinterpretación musical y sensibilidad radial.

El sábado refuerza esta identidad con una parrilla que transita entre lo ecléctico y lo conceptual. Desde la conducción cercana de Santos Peralta en la mañana, pasando por la propuesta distintiva de “Tiempo de Juan Luis”, con DJ Alex 5 Estrellas y la diversidad de “Espacio Universal”, de César Payamps, la emisora construye un recorrido sonoro amplio.

En la tarde, destacan “La La La”, de Marina Frías, y “El Gran Musical”, con José Enrique Trinidad, dos espacios que conectan generaciones y estilos.

La noche, en tanto, se inclina hacia formatos más íntimos con “Un Encuentro con el Príncipe”, de Sammy Ramos, y “Versiones”, reafirmando la coherencia temática del proyecto.

Diomary La Mala conduce en Quisqueya FM el programa «Unidos por un Bolero».

El domingo completa la oferta con una programación que privilegia la conexión emocional y la tradición musical. “Las Favoritas de Juan TH” se erige como eje central del día, mientras “Unidos por un Bolero”, conducido por Diomary La Mala, reivindica el género romántico desde una perspectiva contemporánea.

La continuidad se mantiene con “Mi Playlist” y el regreso de “Un Encuentro con el Príncipe” y “Versiones” en la noche, cerrando una propuesta semanal que apuesta por la calidad, la diversidad y el peso de figuras consolidadas en la radio musical dominicana.

Más allá de la distribución horaria, la parrilla revela una intención editorial clara: construir una narrativa musical que acompañe al oyente a lo largo del día, alternando entre la información, la evocación y el entretenimiento.

La presencia de conductores con estilos definidos permite que cada bloque tenga identidad propia, evitando la monotonía y reforzando la fidelización de una audiencia que busca algo más que una simple rotación de canciones.

En conjunto, la propuesta semanal se sostiene sobre una curaduría que respeta la historia musical, pero que también abre espacio a nuevas sensibilidades y formatos.

La emisora logra así posicionarse como un referente en la difusión musical, apoyándose en figuras reconocidas y en contenidos que priorizan la calidad, en un ecosistema radial donde diferenciarse ya no es una opción, sino una necesidad.