Jimmy Chérizier sorprende volando una chichigua tras meses de silencio en Haití

En medio del clima de violencia que afecta a Haití, un video difundido en medios locales volvió a colocar en la atención pública a Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, quien aparece en una escena poco común: volando una chichigua y mostrando una actitud distendida.

Las imágenes, presuntamente captadas durante la reciente celebración de Pascua, contrastan con el contexto de tensión que se vive en el país, donde las fuerzas de seguridad han intensificado sus acciones contra las estructuras criminales.

El cabecilla no había sido visto en público desde principios de año, tras intervenciones de la Policía Nacional de Haití en zonas consideradas bastiones de su grupo, incluyendo Delmas 6.

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Su reaparición coincide con una nueva fase en la lucha contra las pandillas, impulsada por el despliegue de una misión multinacional avalada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que busca contener la expansión de estos grupos armados.

Considerado una de las figuras más visibles del entramado criminal haitiano, Chérizier figura entre los más buscados, con una recompensa millonaria ofrecida por Estados Unidos. Antes de liderar bandas, formó parte de la Policía haitiana durante varios años.