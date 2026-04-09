El padre Rogelio Cruz, en la misa por aniversario del Jet Set

El padre Rogelio Cruz afirmó que, durante los meses previos al aniversario del colapso del techo de la discoteca Jet Set, se mantuvo acompañando a familiares y amigos de las víctimas en su reclamo de justicia, pero sostuvo que esa petición ha evolucionado hacia una exigencia.

“Ya no pedimos justicia, ahora la exigimos”, expresó durante la misa celebrada la mañana de este jueves en la denominada zona cero, como parte de los actos conmemorativos en memoria de las 236 personas fallecidas y más de 180 heridas en la tragedia.

El religioso indicó que, en los meses anteriores al aniversario, estuvo presente cada día 8 junto a los afectados por el colapso, reiterando el reclamo de justicia por las víctimas.

Durante su intervención, también cuestionó la cifra oficial de fallecidos. Señaló que en el lugar llegó a observar a una persona con un brazalete que sugería que el número de víctimas podría rondar las 400, aunque las autoridades han confirmado oficialmente 236 muertes.

Rogelio Cruz criticó además lo que describió como una actitud distante y defensiva por parte de la familia propietaria del establecimiento, así como la escasa presencia de los responsables en el proceso.

Asimismo, cuestionó la ausencia de representantes políticos en el caso. “¿Dónde están los senadores y diputados?”, preguntó en varias ocasiones durante la ceremonia.

Sobre las lluvias registradas el miércoles, que provocaron el aplazamiento de las actividades, el sacerdote afirmó que “Dios habló a través de la naturaleza”.

La misa se desarrolló entre cánticos, abrazos y momentos en los que los asistentes recordaron a sus familiares y amigos fallecidos en la tragedia, reiterando el llamado colectivo de “queremos justicia”.

Para este jueves están pautadas dos misas y un homenaje en los alrededores del Jet Set, actividades que habían sido pospuestas el miércoles debido a las lluvias.