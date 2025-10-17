Jimmy Llibre va preparado a Circuit of Americas

Austin, Texas.- El piloto dominicano Jimmy Llibre se prepara para una de las citas más importantes de la temporada automovilística en el Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix, que se celebrará desde hoy 17 al 19 de octubre en el icónico Circuit of The Americas (COTA), en Austin, Texas.

En esta ocasión, Llibre competirá en un evento que compartirá escenario con la Fórmula 1, frente a una asistencia estimada de medio millón de fanáticos del automovilismo, en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario internacional.

Puedes leer: Jimmy Llibre correrá en 12 horas en Spa Francorchamps; llevará bandera dominicana

“Hemos trabajado fuerte, descansado y entrenado con el objetivo de subir al podio y levantar la bandera de República Dominicana”, dijo Jimmy.

Para Jimmy cada carrera ha sido parte del proceso de aprender, crecer y representar con orgullo a los dominicanos y ahora toca cerrar la temporada con la misma fuerza y enfoque con que inicio.