Durante años se ha pensado que el rap es un género para voces masculinas por su espíritu “rebelde”, pero no. El rap no está reservado para un género en específico, simplemente es ritmo, verdad, y letras profundas que nacen del dolor, la lucha, la injusticia, el amor… por lo que no tiene sexo específico.

JNoa es de esas artistas fiel a sus ideales, y que a pesar de su corta edad no se ha dejado intimidar esto, cambiando ese pensar de muchos, con las poderosas herramientas que posee, su talento vocal y sus composiciones cargadas de calidad.

En una entrevista con Qué Pasa! expresó que ella también ha cambiado, y que la música, fuente inagotable de aprendizaje, le ha enseñado a ser más agradecida con Dios y con todos “a ser yo misma y ser súper genuina. No hay una cosa que a la gente le guste más, que el artista sea genuino, que lo que estás diciendo sea verdad, que tú les puedas transmitir a ellos, lo que realmente tú estás viviendo”, dijo.

El talento de Nohelys Jiménez, nombre de pila de la arista, quien sostuvo que quiere dejar una marca al representar al género, no ha pasado desapercibida, pues ha sido destacada a nivel internacional por la revista Rolling Stone, Billboard Latin, Infobae, Glamour España, CNN en español, El Espectador, entre otras.

Además ha colaborado con renombrados artistas de la industria, consolidándose así, no como una promesa, sino como una realidad del rap latino.

La intérprete de La hija del rap considera que la industria musical ha entendido su música.

“Hay gente en la industria que entiende que un buen negocio es más fácil de encontrar con música buena, música de calidad, como la que estoy haciendo, que con otro tipo de música”.

Con apenas 19 años, JNoa, quien pertenece a la disquera Sony Music, ya ha sido nominada a los Latin Grammy (Mejor canción de rap/hip hop con Autodidacta), Premio Lo Nuestro (Artista revelación femenina) y Premio Soberano (Revelación del año), lo que le ha confirmado que lo está haciendo muy bien.

“Ser nominada a los Latin Grammy, para mi significó bastante, ya que la academia se encarga de premiar la calidad musical, mas no los números, ni la popularidad del artista. Solo la nominación fue un premio para que lo siga haciendo bien, como un empujoncito para que siga trabajando”, dijo la cantante que se encuentra trabajando en su nuevo EP.