Jokic podría unirse a clubes muy exclusivos

SALT LAKE CITY, AP.— Los clubes en los que Nikola Jokic podría estar a punto de ingresar son muy exclusivos.

Está el club de tres MVP consecutivos, con solo Bill Russell, Wilt Chamberlain y Larry Bird como miembros actuales. Luego está el club de promediar un triple-doble, que incluye solo a Oscar Robertson y Russell Westbrook.

A Jokic no le importa que lo agreguen a ninguna de esas listas. Podría suceder de todos modos.

El mejor equipo de la Conferencia Oeste hasta ahora ha sido los Denver Nuggets, y la principal razón por la que están en la cima de la clasificación después del receso del Juego de Estrellas es el grandote serbio de 28 años que fue el mejor jugador de la liga hace dos años, fue el mejor jugador de la liga el año pasado y muy bien podría volver a ser el mejor este año.

“No puedo mentir”, dijo el escolta de Cleveland Donovan Mitchell. “No sé si todos ustedes han estado viendo lo que ha estado haciendo Jokic. Es… escandaloso, para ser honesto. No sé cuántas personas lo han ganado tres veces seguidas. Definitivamente siento que también estoy en esa conversación, pero él es de otro mundo en este momento”.

Números de Jokic: 24,7 puntos, 11,5 rebotes y 10,1 asistencias por partido, con un 63% de tiros de campo, un 39% de triples. Tal colección de estadísticas no tiene precedentes; otros han anotado más, asistido más, reboteado más y tirado mejor, pero nadie ha tenido todos esos promedios y porcentajes en una temporada, especialmente un gran hombre.

Westbrook es un guardia. Robertson era un guardia.

En sus años promedio de triple-doble (cuatro para Westbrook, uno para Robertson) no acertaron más del 48%. Jokic está encestando casi dos de cada tres tiros que realiza, y eso es para él la máxima prioridad para cada defensa que enfrenta Denver.

“Creo que simplemente juega a su propio ritmo”, dijo Pascal Siakam de Toronto. “Realmente no puedes interrumpir lo que hace. Simplemente juega a su propio ritmo. Hace lo que quiere. Su habilidad para pasar, la anotación, lo inteligente que es en la cancha de baloncesto. Sí, es genial verlo”.

Los Nuggets están cinco juegos por delante de Memphis: a Denver le quedan 23 juegos, los Grizzlies tienen 25, por el primer puesto en la Conferencia Oeste. Están bien encaminados para asegurar el primer sembrado y la ventaja de jugar en casa durante al menos las primeras tres rondas de los playoffs.

Y eso sería grandioso, dado que el récord de 27-4 en casa de Denver es el mejor de la NBA. Evidentemente, a los equipos no les gusta jugar a 5280 pies sobre el nivel del mar. Y no pueden igualar la forma en que piensa Jokic, con su cerebro en los partidos en casa a 5287 pies sobre el nivel del mar. Ha jugado en 51 juegos; los Nuggets tienen marca de 38-13 en esos concursos, 3-5 cuando no juega.

Se le preguntó al entrenador de Denver, Michael Malone, cómo crearía un gráfico circular para mostrar los componentes que hacen grande a Jokic.

“Deportividad, 1%. Empezaré por ahí”, dijo Malone. “Entonces diría que las grandes piezas de ese pastel serbio serían el coeficiente intelectual y el desinterés, la capacidad de mejorar a cada uno de sus compañeros de equipo. Lo que me maravilla, después de haber entrenado a Nikola durante ocho años, lo que me sorprende es la consistencia para ser genial”.

Juegos de mañana

Boston en Indiana, 8 p.m.

Denver en Cleveland, 8 p.m.

Detroit en Orlando, 8 p.m.

Memphis en Philadelphia, 8:30

p.m.

New Orleans en Toronto, 8:30 p.m.

San Antonio en Dallas, 9:30 p.m.

Oklahoma City en Utah, 10 p.m.

Golden State en L.A. Lakers, 11 p.m.

Portland en Sacramento, 11 p.m.