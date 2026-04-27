Joseph Capell se disculpa por abofetear a víctima del caso Jet Set: “También tengo derecho a fijar mi posición”

Santo Domingo, RD. – El abogado Joseph Capell ofreció disculpas públicas luego de abofetear a una de las víctimas del caso Jet Set durante una audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El hecho ocurrió este lunes, en momentos en que se conocería si el proceso sería enviado a juicio de fondo, en medio de un ambiente de tensión entre las partes involucradas.

Tras lo sucedido, el jurista difundió un video en su cuenta de Instagram en el que reconoció su actuación y pidió perdón tanto al afectado como a sus familiares.

Reacción como involuntaria

“Yo soy un ser humano, de carne y hueso. La emoción y los nervios me traicionaron”, expresó, al admitir que levantó la mano contra el ciudadano durante la jornada judicial.

Capell calificó su reacción como involuntaria, aunque evitó profundizar en las razones del altercado, señalando que su intención principal era ofrecer disculpas públicas.

Asimismo, manifestó que buscará la forma de contactar personalmente al afectado para reiterarle sus excusas de manera directa.

Quizas te interese: Matan de un disparo en la cabeza un policía en Pedro Brand durante persecución



El incidente se enmarca en el proceso judicial por la tragedia de la discoteca Jet Set, donde el exalcalde y comunicador Jhossan Capell, quien funge como defensor de los hermanos Espaillat, agredió a puñetazos a José Luis Custodio, una de las víctimas del caso que perdió a cuatro familiares en el desplome ocurrido el 8 de abril del año pasado, hecho que dejó 236 fallecidos y más de 100 heridos. La agresión se produjo mientras Custodio expresaba su dolor ante la prensa, previo a la audiencia en la que se conocerían múltiples actos acusatorios contra los imputados.

Tras lo ocurrido, la víctima interpuso una querella formal, mientras su defensa calificó el hecho como grave, exigió la intervención inmediata de las autoridades y rechazó las disculpas públicas ofrecidas por Capell.



