Peritaje en Jet Set reabre debate legal: buscan tipificar tragedia como homicidio con dolo eventual

SANTO DOMINGO.- Con la ejecución en marcha de un nuevo peritaje que se le autorizó a la parte demandada, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional retomó este lunes el conocimiento del juicio preliminar a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, hecho en el que murieron 236 personas y más de cien resultaron heridas.

Paralelo a la audiencia, peritos privados contratados por los hermanos Espaillat laboran en el lugar del hecho en la realización del nuevo peritaje que autorizó el juez Raymundo Mejía.

La ejecución del nuevo peritaje ha generado confusión en la sociedad, que piensa que de lo que se trata es de una reconstrucción de la edificación.

En esta fase del proceso, también se definirá si los hechos serán juzgados bajo la calificación jurídica de homicidio involuntario o si procede la tipificación de homicidio voluntario con dolo eventual, como han solicitado representantes del Movimiento Justicia Jet Set.

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El colectivo informó que ha pedido formalmente al tribunal modificar la calificación del caso a homicidio voluntario con dolo eventual, al considerar que los imputados tenían conocimiento del peligro y aun así habrían continuado con acciones que derivaron en el hecho.

Asimismo, el movimiento sostuvo que las pruebas apuntan a una presunta conducta con conocimiento del riesgo, por lo que entiende que corresponde una acusación más grave que la inicialmente presentada.

De igual forma, exhortó a las personas afectadas que aún no se han constituido en querellantes a integrarse al proceso judicial y llamó a la asistencia masiva a las audiencias como muestra de respaldo a las víctimas.

La tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025 en el Jet Set dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, generando una amplia conmoción nacional y reclamos de justicia.

Se espera que en la continuación de la audiencia, el tribunal decida el rumbo procesal del caso, en una de las fases clave del proceso judicial.