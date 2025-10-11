Santo Domingo Oeste. — Un joven fue asesinado de varios disparos la madrugada de este sábado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, en un hecho ocurrido en el callejón Los Sanjuaneros, del sector Engombe.

La víctima fue identificada como Francisco Antonio Amaro Lora, de 25 años, quien murió tras recibir impactos de bala en distintas partes del cuerpo. El joven fue trasladado al hospital doctor Marcelino Vélez Santana, donde llegó sin vida.

De acuerdo con el informe preliminar, el suceso ocurrió pasadas la 1:10 de la madrugada, cuando Amaro Lora conversaba con una joven identificada como Yamailin Encarnación Contreras, residente en la zona. La testigo explicó que en ese momento ambos estaban frente a una vivienda, cuando observaron que se acercaban dos desconocidos en una motocicleta.

Puede leer: Policía captura a “El Chino” por homicidio en la avenida Ecológica

La Policía investiga el caso mientras los agresores del joven permanecen en paradero desconocido

Según su relato, el joven intentó escapar corriendo e ingresó a una casa cercana, pero fue perseguido por uno de los atacantes, quien le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar junto a su acompañante.

Vecinos del sector auxiliaron al herido y lo trasladaron al centro de salud, donde falleció minutos después.

Los agresores huyeron con rumbo desconocido, mientras agentes del Departamento de Investigaciones de Homicidios (DICRIM) en Las Caobas realizan las pesquisas correspondientes para dar con su paradero, bajo las instrucciones del general Eduardo A. Escalante Alcántara, director regional de la Policía Nacional en Santo Domingo Oeste.