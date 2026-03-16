Santo Domingo.- Un joven estudiante de 25 años solicitó ayuda al Gobierno para poder costear un tratamiento y cirugía de trasplante de médula ósea.

David Puente De los Santos explicó que fue diagnosticado en abril del año pasado con una afección severa llamada “Aplasia Medular”, que impide la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas.

Aseguró que su familia ha agotado todos sus ahorros en “un costoso régimen de automedicación y transfusiones recurrentes”.

“Acudimos por ayuda al Gobierno, personas solidarias y autoridades de Salud Pública, ante la imposibilidad económica necesaria para sobrevivir”, dijo David, residente en el barrio 27 de Febrero, Distrito Nacional.

El joven depende de transfusiones de plaquetas cada dos semanas para mantenerse estable, y cada unidad del medicamento cuesta entre 25 y 30 mil pesos.

En un video que preparó para solicitar ayuda, dijo que ha tenido que usar cada centavo de sus ahorros y lo de su familia para seguir respirando.

David ya superó uno de los mayores obstáculos, ya que encontró un donante compatible en un hermano, pero la cirugía tiene costo de un millón 500 mil pesos.

Martha de los Santos, madre del joven apeló a la sensibilidad del Gobierno, con la confianza puesta en Dios de que él obrara para que su hijo reciba dicho trasplante.

Para realizar donaciones o contactar con David, pueden llamar a Martha De los Santos, al número de teléfono 829 643-6380. El número de cuenta es 14378340026, del BHD.