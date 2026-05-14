AJ Ewing conecta su primer jonrón en MLB y los Mets castigan a los Tigres

NUEVA YORK.- AJ Ewing conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas para impulsar la remontada de los Mets de Nueva York , quienes completaron una barrida de tres juegos sobre los Tigres de Detroit con una victoria de 9-4 el jueves.

Ewing, quien fue ascendido antes del primer partido de la serie el martes, conectó un jonrón de 405 pies ante Keider Montero (2-3) al inicio de la tercera entrada.

Bateó de 3-9 con tres carreras impulsadas y cuatro bases por bolas contra los Tigres, mientras que los Mets lograron su primera barrida desde que vencieron a los Filis de Filadelfia en tres partidos consecutivos en agosto.

Brett Baty conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada y Juan Soto impulsó una carrera con un sencillo ante Tyler Holton en la quinta, un lanzamiento antes del jonrón de dos carreras de Mark Vientos.

Hayden Senger anotó un safety en la sexta entrada y Soto y Marcus Semien conectaron pases largos en la séptima y octava entrada.

Puedes leer. AJ Ewing se destaca en debut MLB, liderando a los Mets a una victoria de 10-2 sobre los Tigers

Nolan McLean (2-2) permitió el jonrón de tres carreras de Gage Workman en la primera entrada, pero lanzó durante siete entradas y puso fin a su racha de seis aperturas sin victoria. Permitió seis hits, otorgó tres bases por bolas y ponchó a siete bateadores.

Dillon Dingler conectó un jonrón en la octava entrada para Detroit.

El mánager de los Tigers, AJ Hinch, fue expulsado después de que una revisión de la jugada confirmara que Workman fue eliminado en tercera base al intentar avanzar tras un sencillo de Zach McKinstry en la cuarta entrada; una de las cuatro ocasiones en que una revisión de la jugada no benefició a los Tigers.

El batazo de Baty se mantuvo tras la revisión del jefe de equipo, mientras que los Mets impugnaron con éxito una decisión de safe en el pickoff de McLean sobre Wenceel Pérez en la quinta entrada, así como una decisión de catch rober de Carson Benge justo antes del hit que rompió el empate de Soto.

Montero permitió cuatro carreras y ponchó a dos en 4 2/3 entradas.

Detroit: El lanzador derecho Ty Madden (0-0, 2.45 ERA) lanzará contra los Toronto Blue Jays y el lanzador derecho Trey Yesavage (1-1, 0.68 ERA) el viernes en casa.

Nueva York: El lanzador derecho Clay Holmes (4-3, 1.86 ERA) lanza en la Serie del Metro contra el lanzador derecho Cam Schlittler (5-1, 1.35 ERA) y los Yankees de Nueva York.