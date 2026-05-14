’Feliz Navidad», de Feliciano y «1989′ de Taylor Swift, incluidos en la Biblioteca del Congreso EEUU

Washington.– El álbum ‘1989’, de Taylor Swift, y el himno navideño bilingüe ‘Feliz Navidad’, del puertorriqueño José Feliciano, figuran entre las 25 grabaciones que este año ingresan al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

La selección de 2026 abarca 70 años de música y sonido grabado, desde ‘Put Your Head On My Shoulder’, de Paul Anka (1959), y el original de Broadway de ‘Chicago’ (1975), hasta el éxito global ‘Single Ladies (Put a Ring on It)’, de Beyoncé, que por primera vez entra en este listado.

Para ser seleccionadas, las obras deben tener al menos diez años de antigüedad y ser consideradas “cultural, histórica o estéticamente significativas”, según explicó el bibliotecario en funciones del Congreso, Robert Newlen.

Entre los sonidos latinos, destacan el clásico ‘Mambo No. 5’, del cubano Pérez Prado, y ‘Feliz Navidad’, una de las canciones navideñas más reconocidas a nivel mundial.

El propio Feliciano celebró el reconocimiento y afirmó sentirse “bendecido” por el impacto duradero de su música, señalando que este honor “supera cualquier cosa que hubiera podido soñar”.

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En el ámbito del pop y el R&B, la Biblioteca incorporó el álbum ‘1989’ (2014), de Taylor Swift, del que se desprenden éxitos como ‘Shake It Off’, así como el sencillo ‘Single Ladies’ (2008), de Beyoncé, convertido en un fenómeno cultural global.

También fueron incluidos el álbum debut de Weezer, conocido como ‘The Blue Album’ (1994), y ‘Beauty and the Beat’ (1981), de The Go-Go’s.

La lista suma además producciones como ‘Modern Sounds in Country and Western Music’, de Ray Charles, así como grabaciones históricas y culturales, incluyendo la banda sonora del videojuego Doom y la narración del combate The Fight of the Century.

Con estas 25 nuevas incorporaciones, el Registro Nacional de Grabaciones alcanza 700 títulos preservados, dentro de una colección que supera los cuatro millones de documentos sonoros.