Juan Soto ha alcanzado un nivel estadístico enrarecido en su primera temporada

Juan Soto ha alcanzado un nivel estadístico enrarecido en su primera temporada con los Mets.

El toletero de 765 millones de dólares se convirtió en el primer jugador en la historia del equipo en compilar al menos 40 jonrones y 30 bases robadas en una sola temporada con su jonrón solitario en la séptima entrada el sábado, pero la hazaña se convirtió más en una nota al pie cuando el bullpen de los Mets desperdició otra ventaja tardía.

“Es genial… Es realmente impresionante”, dijo Soto, “pero tenemos cosas más importantes por delante y tenemos que salir a buscarlas”.

Howard Johnson había logrado 41 robos y 36 jonrones para los Mets en 1989, pero nadie había logrado la hazaña con al menos 40 jonrones.

Puedes leer: Juan Soto atribuye gran desempeño a mucho trabajo

Soto, quien tiene la mejor marca de su carrera con 32 robos, también se convirtió en el quinto jugador en la historia de la franquicia en conectar 40 cuadrangulares. Se unió a su compañero Pete Alonso (tres veces), Todd Hundley, Carlos Beltrán y Mike Piazza.

Es la vez número 16 en la historia del béisbol que un jugador suma al menos 40 jonrones y 30 robos en una temporada, un grupo que incluye a Hank Aaron, Barry Bonds, Alex Rodríguez y Shohei Ohtani.

“Para mí, significa mucho”, dijo Soto a principios de la pasada semana. “Es parte del camino de tu carrera. Pero al final, solo tienes que pensar en el equipo”.

Soto, de 26 años, registró 41 jonrones, un récord personal, en su única temporada con los Yankees en 2024. Nunca había logrado más de 12 bases robadas en una sola temporada durante sus primeros siete años en las mayores, pero ha tenido éxito en 32 de 35 intentos (91.4 por ciento) con los Mets.



Por: Peter Botte

New York Post