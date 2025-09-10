FILADELFIA.- Fue aproximadamente a mediados de esta temporada, después de meses de trabajo intensivo en su corrido de bases, que Juan Soto se dio cuenta de que tenía una oportunidad real de unirse al club 30-30 de las Grandes Ligas de Béisbol.

En ese momento, Soto robaba bases a un ritmo sin precedentes en su carrera, gracias en gran parte a la tutela del entrenador de primera base Antoan Richardson. A medida que se sentía más cómodo con sus nuevas habilidades y se daba cuenta de lo que era posible, incrementó aún más su agresividad en las bases.

Desde el receso del Juego de las Estrellas, Soto tiene más bases robadas (19) que jonrones (15), la última estafa llegó en la octava entrada el martes, cuando se robó la tercera base para su robo 30 de la temporada.

Se convirtió en el quinto jugador de los Mets en el club 30-30 , uniéndose a Darryl Strawberry, Howard Johnson (tres veces), David Wright y Francisco Lindor como los únicos Mets en producir una temporada de al menos 30 jonrones y 30 bases robadas.

“Sin duda, se ha trabajado mucho desde el principio de la temporada”, dijo Soto.

Por: Anthony DiComo

MLB.com