Deportes Béisbol

Juan Soto recibe a Residente en Citi Field y le firma su Grammy

Por
Juan Soto recibe a Residente en Citi Field y le firma su Grammy

Nueva York. El jugador de béisbol Juan Soto sorprendió a sus fanáticos al recibir en Citi Field al músico Residente, en un encuentro que reunió a dos estrellas de distintos ámbitos.

Con un nuevo look, Soto no solo compartió con el artista, sino que además le firmó su Grammy, en un gesto que destacó en redes sociales y generó entusiasmo entre los seguidores de ambos.

El momento se convirtió en una celebración de talento y camaradería, demostrando que la pasión por el deporte y la música puede encontrarse en un mismo escenario.

TEMAS: #Beisbol#deportes#Juan Soto
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación