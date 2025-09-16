Nueva York. El jugador de béisbol Juan Soto sorprendió a sus fanáticos al recibir en Citi Field al músico Residente, en un encuentro que reunió a dos estrellas de distintos ámbitos.

Con un nuevo look, Soto no solo compartió con el artista, sino que además le firmó su Grammy, en un gesto que destacó en redes sociales y generó entusiasmo entre los seguidores de ambos.

El momento se convirtió en una celebración de talento y camaradería, demostrando que la pasión por el deporte y la música puede encontrarse en un mismo escenario.