Dahiana Ortiz conquista tres oros en el inicio del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Halterofilia

Redacción Deporte.- La dominicana Dahiana Ortiz dio un arranque dorado al país al conquistar tres medallas de oro en la jornada inaugural del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Levantamiento de Pesas, que inició este lunes en el pabellón José Joaquín Puello del Parque del Este.

Evento clasificatorio

Ortiz dominó la categoría de los 48 kilogramos, al lograr 86 kilos en arranque, 107 kilos en envión y un total acumulado de 193, desempeño que la coloca como referente del único evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.El segundo lugar fue para la venezolana Patricia Mercado Mendoza, con 78 kilos en arranque, 90 en envión y 168 en total.

La cubana Ludia Montero Ramos ocupó el tercer puesto al registrar 73 kilos en arranque, 88 en envión y un total de 161.

Quizás te interese: Terry Rozier se declara no culpable en escándalo de apuestas deportivas

En la rama masculina, el cubano Ottoniel Onate Araujo también brilló al quedarse con las tres preseas doradas en la categoría de 60 kilogramos, tras levantar 117 kilos en arranque, 145 en envión y sumar 262 en total. El colombiano Ferrer Arterta finalizó segundo con 259 kilos, mientras que el puertorriqueño Howard Rocha terminó tercero con 253.

Cifra récord para el certamen

El dominicano Luis García concluyó en la séptima posición del total con 245 kilos, luego de marcar 110 en arranque y 135 en envión.El campeonato, que se desarrolla en honor al licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports y miembro del Comité Olímpico Internacional, reúne a casi 250 participantes, incluyendo 161 atletas, cifra récord para el certamen.

Las competencias se celebran en sesiones matutinas desde las 10:00 a. m. y en horarios vespertinos y nocturnos a partir de las 2:00 p. m.

El evento cuenta con el respaldo del Gobierno dominicano, el Ministerio de Deportes, Santo Domingo 2026, Creso, el Consejo Nacional de Fronteras, Centro Caribe Sports, Planeta Azul, Inefi, el Comité Olímpico Dominicano, entre otras instituciones.