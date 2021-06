Juegos de Tokio evalúan trabajos delegación

El profesor Nelson Ramírez, subjefe de la jefatura de misión del país a los Juegos Olímpicos, afirmó ayer que los trabajos de la preparación de la delegación nacional, marchan a un ritmo de un 90 por ciento.

Señaló que los requerimientos del Comité Organizador de los Juegos de Tokio se están cumpliendo a cabalidad, faltando cerca de un mes para la cita mundialista.

El técnico Ramírez, quien también es miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, emitió sus juicios en una nota enviada a los medios de comunicación por la Dirección de Prensa del COD.

Nelson Ramirez subJefe de misión Tokio.

Cuestionamientos

Hay un sector del COD que no está de acuerdo con los criterios emitidos por el profesor Ramírez y señalan que estamos atrasados en las labores con miras a Tokio 2020.

Indican que el COD debe emitir boletines cada tres o cuatro días, dando a conocer los diferentes pasos de cómo marchan los trabajos de la jefatura de misión de la delegación dominicana a Tokio.

Señalan que no entienden por qué no se ha emitido un comunicado en que se exprese, cuáles disciplinas deportivas han participado en los clasificatorios de los Juegos Olímpicos y no han podido conseguir cupo para el magno evento mundialista. Es notorio, que no se ha explicado al país que las disciplinas de karate, lucha y gimnasia, no pudieron clasificar y no estarán en los juegos de Tokio.

Señalan que no se explican las razones del silencio, pues en otros países, se ofrecen detalles de los atletas clasificados y los que no han podido conseguir un cupo para Tokio.

Criterios

Existen dos criterios sobre cómo marchan las labores de la jefatura de misión de los Juegos Olímpicos en el país.

Vamos a investigar para poder hacer nuestro propio juicio.

Hay algunos que creen lo expuesto por el conocido técnico Nelson Ramírez, pero otros son radicales en sus posiciones y dicen que, “nos están vendiendo sueños”.

Nota del COD

Vamos a leer la nota del COD y lo que dice Nelson Ramírez:

“La Jefatura de Misión de la delegación dominicana que se dará cita en los Juegos Olímpicos de Tokio, manifestó que los preparativos se encuentran a un nivel del 90 por ciento a falta de un mes para la inauguración de la cita multideportiva.

La información fue dada a conocer este miércoles por el subjefe de Misión, Nelson Ramírez, durante la reunión semanal con las diferentes federaciones que tienen atletas clasificados a las olimpiadas.

Ramírez detalló que se está trabajando con la revisión de los formularios médicos requeridos por el Comité Organizador de los juegos, así como por el gobierno nipón, para el ingreso de los integrantes de la representación dominicana a suelo japonés.

“Se verificaron todos los formularios que han sido llenados, además de la programación que cumplirá cada atleta desde su llegada hasta su salida”, explicó el vocal del Comité Olímpico Dominicano (COD).

Reveló que se le están dando los toques finales a los itinerarios de vuelo de cada uno de los integrantes de la delegación dominicana.

Independientemente a que se encuentran a la espera de la confirmación de clasificación de varias disciplinas deportivas, dejó saber lo satisfecho que se encuentra la Jefatura de Misión con el avance del proceso de organización y se mostró esperanzado de que para la próxima semana se tengan informaciones más acabadas sobre el plan de trabajo.

“Esperamos la confirmación de las diferentes Federaciones Internacionales, además de las distintas competencias clasificatorias que están en proceso, como el béisbol. Igualmente se está dando seguimiento a los atletas que están trabajando en otros países como natación, taekwondo y ecuestre”, añadió Ramírez.

Durante el encuentro, celebrado en el salón Juan Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano, también se trató el tema de la indumentaria deportiva que utilizarán los atletas y los oficiales”.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.