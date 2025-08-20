los esposos Yokeiry Coronado De La Cruz, tía de la madre de la víctima, y a su esposo, Jeider Montero Medina

Santo Domingo.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó este martes la audiencia de solicitud de medida de coerción contra la pareja de esposos acusada de la muerte de una niña de siete años en el sector Los Guandules, a petición de la defensa de los imputados.

Los acusados, Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina, deberán permanecer en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia hasta la nueva fecha, luego de que el juez Rigoberto Sena dispusiera la posposición para que las partes preparen sus medios de defensa.

En esta primera audiencia estuvieron presentes la madre y otros familiares de la menor, quienes confirmaron fuera de cámara que la imputada es tía de la víctima y había pedido cuidarla, bajo el alegato de que no podía tener hijos y quería ayudar a su hermana.

La pareja es investigada por homicidio, actos de tortura, barbarie y maltrato contra la niña Smailin Morla Coronado, de solo siete años, por lo que la fiscalía solicita prisión preventiva como medida de coerción.

La vista fue reprogramada para este miércoles a las 9:00 de la mañana.