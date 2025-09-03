Santiago. – El conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra seis hombres acusados de participar en la violación sexual grupal de una joven fue aplazado para el próximo 12 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, por decisión de un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago.

La posposición se produjo luego de que la defensa de los imputados solicitara más tiempo para estudiar el expediente y preparar sus argumentos, tras alegar que recibieron notificación de la audiencia pocas horas antes de celebrarse.

El Ministerio Público pidió prisión preventiva para Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere), así como que el proceso sea declarado complejo.

Detalles del caso

De acuerdo con la solicitud de coerción, la víctima compartía con los acusados y otra persona en el negocio “El Polo York”, donde consumían bebidas alcohólicas. Al sentirse indispuesta, los imputados simularon ayudarla con el pretexto de trasladarla a un centro médico, pero en realidad la llevaron a la residencia de uno de ellos, donde la esperaban los demás.

El expediente sostiene que allí la joven fue sometida a agresiones sexuales múltiples, luego de que su voluntad quedara anulada tras ingerir sustancias que la dejaron sin capacidad de reacción. La investigación señala a Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere) y al prófugo Erik Castro Álvarez y/o Eriberto Castro Díaz (Pochón) como quienes la transportaron en una pasola hasta el supuesto centro de salud, acompañados de una testigo, pero nunca ingresaron al establecimiento.

El documento también indica que varios de los imputados participaron directamente en la violación, mientras otros presenciaron los hechos sin intervenir, e incluso grabaron el ataque. Los videos comenzaron a circular por WhatsApp el 25 de agosto, meses después de los hechos ocurridos en marzo, lo que llevó a la víctima a presentar formalmente la denuncia al enterarse de la difusión.

Investigación en curso

Las autoridades confirmaron que la investigación sigue abierta para identificar a otros posibles involucrados, tanto en la agresión como en la distribución de los videos.