Santo Domingo.– Un presunto delincuente que era buscado por su supuesta vinculación con múltiples atracos a mano armada murió tras enfrentar a tiros a una patrulla de la Policía Nacional de la República Dominicana en un hecho ocurrido en el Distrito Nacional.

El fallecido fue identificado como Yoel Alberto Solano, conocido con los alias “Randy”, “Bololo” y “El Bobo 3030”. De acuerdo con reportes de los investigadores, el hombre era activamente buscado mediante 11 órdenes de arresto por su presunta participación en asaltos cometidos en distintos sectores de la capital.

Según las informaciones preliminares, Solano operaba con frecuencia en barrios como Guachupita, La Ciénaga, María Auxiliadora, Los Guandules y el sector 27 de Febrero.

El incidente ocurrió la mañana de este lunes 16 de marzo en la avenida México, esquina calle Salcedo, cuando agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), adscritos al destacamento de María Auxiliadora, realizaban labores de inteligencia para ubicarlo.

De acuerdo con el informe policial, cuando los agentes lograron localizarlo e intentaron arrestarlo, el individuo presuntamente abrió fuego contra la patrulla, lo que obligó a los miembros actuantes a repeler la agresión.

Durante el intercambio de disparos, Solano resultó herido y fue trasladado al Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, donde posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas.

En el lugar del hecho, las autoridades ocuparon una pistola marca Retay PT24 calibre 9 mm P.A.K., con su cargador y cuatro cápsulas calibre .380, arma que, según el reporte preliminar, habría sido utilizada por el occiso para atacar a los agentes.

La Policía Nacional indicó que el caso continúa bajo investigación para establecer todos los detalles relacionados con el enfrentamiento.