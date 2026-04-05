Junior Caminero no perdió tiempo y castigó la bola con su primer cuadrangular de latemporada confirmando que su bate sigue encendido.

Este despliegue de poder no es sorpresa para quienes siguen su actuación en grandes Ligas.

Caminero termino la pasada temporada alcanzando 45 jonrones en su cuenta personal, “La Máxima» puso a vibrar el madero y recordó a los fanáticos que es el primero y contando.

Tras el cañonazo la gran interrogante en las gradas es: ¿Cuántos palos dará este año?

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El dominicano parece estar en ruta a una temporada de ensueño.

Este primer jonrón es solo el aviso de que la artillería de «La Máxima» está lista para seguir castigando la pelota.