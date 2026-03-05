Junior Caminero batea para el ciclo y se adueña del corazón del pueblo

El toletero dominicano Junior Caminero, tras disparar triple en el encuentro de anoche en la que el equipo dominicano empató con Detroit 4-4.

En el corazón de los escogidistas Junior Caminero tiene y siempre tendrá un lugar especial, pero entre martes y miércoles se ganó otro sitial aún más especial que congrega a todos los dominicanos amantes al béisbol.

“La Máxima” de los jugadores más jóvenes del grupo se comportó como un auténtico caballo en la serie contra Detroit rumbo al Clásico Mundial, demostrando que su bate es de Grandes Ligas.

Tuvo un promedio de bateo de 1,000 en 6 turnos. Y completó el ciclo, con jonrón, triple, doble y sencillo entre los dos partidos.

“Recoge bate”

Luego de resultar Más Valioso en la Final de Lidom 2024-2025, cuando se le preguntaba por la posibilidad de jugar en el Clásico Mundial de Béisbol con República Dominicana, Caminero nunca escondió sus emociones.

Dijo que iría hasta de “recoge bate”, pero tras liderar a los dominicanos en jonrones la pasada temporada con 45, se convirtió en un hecho que debía estar en el equipo.

Caminero vive actualmente una de las mejores experiencias de su vida.

Pues está compartiendo con su jugador favorito, Manny Machado, quien en un acto de grandeza le cedió el número 13 para el torneo, reconociendo su valía para la selección nacional. Caminero está motivado y su bate puede impactar en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Marcos y David

Un aporte muy valioso de Marcos Nivar, reportero de El Nacional, que lo comparto con ustedes.

Marcos viajó hoy junto a David Hernández, de El Nacional.

David y Marcos cubrirán para el digital y el impreso de El Nacional.

Son dos jóvenes excelentes periodistas que tienen muy buenas relaciones con los jugadores dominicanos que participarán en el Clásico, al igual que con el gerente Nelson Cruz; el mánager Albert Pujols, Miguel Medina, jefe de las transmisiones y Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol.

La mayor alegría de la vida es crear. La mayor tristeza es no poder hacerlo”.

“La única forma de afrontar el miedo es afrontarlo de frente.”

“Comprenderlo todo es no odiar nada”.

Romain Rollaind

Escritor francés

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.