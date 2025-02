Junior Lake y Gustavo Núñez una amistad duradera hasta en Serie del Caribe

Mexicali, México. – Tal como si se tratara de una carrera por el que más veces ha accionado en una Serie del Caribe, Junior Lake y Gustavo Núñez suman entre sí 15 participaciones.

Lo más llamativo de estos dos amigos de infancia es que se han combinado en seis oportunidades para acudir juntos a representar al país en el torneo de equipos de béisbol campeones de la región caribeña.

La relación existente entre Lake y Núñez ha trascendido el terreno de juego, y es que el amor por el béisbol ha convertido a estos dos en compadres por la hermandad que han sostenido desde bien temprano en sus carreras.

Tanto Lake, quien está en su aparición número 8 en Series del Caribe, como Núñez, quien está en su número 7, se sienten más que agradecidos de vivir una nueva experiencia jugando pelota juntos.

“Es muy bonito. Lake y yo crecimos juntos y siempre vamos a tener una tremenda amistad, una tremenda relación… nos llevamos como hermanos. Es muy bonito compartir siempre con Lake y me siento contento de estar aquí de nuevo y estar compartiendo con él”, expresó Núñez, quien en esta Serie del Caribe completó el ciclo de haber jugado para las 6 franquicias en la justa regional.

Junior habló sobre la importancia de poder contar con un compañero confiable y con quien poder conversar sobre diferentes situaciones.

“Como nos conocemos desde niños, lo mejor es tú tener el conocimiento de que esa persona te es fiel, te es leal y tú tener la confianza de que cualquier cosa que te diga es por un bien”, destacó Lake sobre la amistad que le une con Gustavo.

Ambos jugadores accionaron juntos por espacio de 10 temporadas con las Estrellas y a pesar de estar hoy día en equipos diferentes, Lake con el Escogido y Núñez con los Toros, estos buscan la manera de compartir, y cuando les ha tocado vestir la misma chaqueta, como en esta Serie del Caribe, se les escucha motivándose el uno al otro cuando están en la caja de bateo. “Vamos caché espera la tuya”

Lake a quien en un momento se le tildó como “cabeza caliente”, Gustavo lo describió como una persona pasible y señaló que solo es agresivo como jugador.

“Lake ni habla mucho. A veces estamos juntos y tenemos que escribirnos de ahí a ahí, pero es un muchacho bien tranquilo. Siempre la pasamos bien, cada vez que vamos a Serie del Caribe, salimos a comer y compartimos juntos, pero no creo que Lake tenga muchas cosas en contra”, destacó Núñez.

En cambio, Junior no ocultó que Gustavo es un poco travieso, pero que esa energía contagia a los demás para que el ambiente sea más dinámico y alegre.

“Tu sabes que Pichito siempre ha sido medio movido y en realidad eso es parte de él, eso mantiene una alegría en el clubhouse y en el ambiente donde uno se maneja. Lo mejor es que no hay ego y cada quien disfruta el trabajo que hace cada quien y en realidad eso es lo más importante, no hay envidia y no hay ego”, refirió Lake sobre su compadre.