Karol G: “Descubrí la infidelidad gracias al GPS”

EE.UU.- La superestrella colombiana volvió a encender las redes tras revelar un episodio impactante de su vida amorosa, donde la tecnología fue clave para descubrir una traición. Durante una charla en el pódcast Call Her Daddy, la artista confesó que un simple rastreo de ubicación cambió el rumbo de su relación para siempre.

Según contó, su entonces pareja le aseguraba que estaba en casa, pero el GPS decía otra cosa. La ubicación del teléfono lo delató: estaba en otro país, una revelación que confirmó sus sospechas de infidelidad de manera contundente.

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“Me decía que estaba en casa, pero estaba en otro continente”, relató la cantante, dejando claro lo impactante del momento.

Aunque evitó dar nombres o fechas, la intérprete dejó en evidencia que este episodio marcó un antes y un después en su forma de amar. Para Karol G, la confianza no se negocia, y cuando se rompe, no hay vuelta atrás.

“Cuando se pierde la confianza, se acabó”, enfatizó, dejando claro que no cree en segundas oportunidades tras una traición.

La historia ha generado todo tipo de reacciones entre sus fans, quienes no solo se sorprendieron por la forma en que descubrió la infidelidad, sino también por la firmeza con la que hoy enfrenta ese tipo de situaciones. Una prueba más de que, en tiempos modernos, hasta el GPS puede desenmascarar la verdad.