Conmemoran el centenario del nacimiento del presidente John F. Kennedy, en el exterior del Centro Kennedy para las Artes Escénicas, se reflejan en el río Potomac en Washington, el 26 de mayo de 2017. (Foto AP/J. David Ake, Archivo)

WASHINGTON (AP) — El Kennedy Center anunció el viernes que recibirá 7,4 millones de dólares para celebrar el sorteo de la Copa del Mundo en sus instalaciones el 5 de diciembre.

La FIFA donará 2,4 millones de dólares al Centro Kennedy mientras se prepara para albergar uno de los eventos deportivos más importantes, según informó a The Associated Press Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del Centro Kennedy.

El organismo rector del fútbol mundial “también nos ha ofrecido oportunidades de patrocinio, además de sus compromisos iniciales, por un valor adicional de 5 millones de dólares”, añadió.

“Si se considera el panorama completo, la cifra asciende a 7,4 millones de dólares para el Kennedy Center, más los gastos incurridos”, añadió Daravi.

Las cifras, que no se habían publicado anteriormente, surgieron mientras los demócratas del Senado cuestionan los gastos y las prácticas de gestión de la dirección del Centro Kennedy.

El senador Sheldon Whitehouse, principal demócrata del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas, divulgó el jueves documentos que demuestran que el Centro Kennedy firmó un acuerdo que otorgaba a la FIFA el uso “exclusivo” de las instalaciones del 24 de noviembre al 12 de diciembre sin costo alguno, argumentando que el recinto corría el riesgo de perder millones en ingresos potenciales debido a dicho acuerdo.

En respuesta al comité, tanto por carta como en redes sociales , Richard Grenell , presidente del Centro Kennedy, afirmó que la FIFA pagó varios millones de dólares como patrocinador, en lugar de participar en un acuerdo de alquiler tradicional. Añadió que la FIFA se hacía cargo de todos los gastos relacionados con el evento.

Al pedírsele un comentario sobre la cifra de 7,4 millones de dólares, un portavoz de los demócratas del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas dijo que habían solicitado al Centro Kennedy que respondiera a sus preguntas con documentos y que aún no habían recibido ningún documento.

En términos más generales, los demócratas intentaron denunciar el derroche de dinero por parte de la administración del recinto, incluyendo miles de dólares gastados en comidas, champán y otras bebidas, además de habitaciones de hotel.

Whitehouse señaló los $10,773.19 gastados por los directivos del Kennedy Center entre el 17 de abril y el 2 de julio en almuerzos y cenas privadas, así como en la compra de alcohol, que, según él, no guardaban relación con las necesidades de recaudación de fondos.

En su respuesta, Grenell insistió en que los gastos de alimentos y bebidas correspondían a eventos financiados por donantes y eran insignificantes en comparación con el gasto realizado bajo la anterior dirección del Centro Kennedy.

Indicó que los gastos de recaudación de fondos ascendieron a 4 millones de dólares entre abril y junio de 2024 y a 9,3 millones de dólares durante todo el año.

Whitehouse también cuestionó los 27.185 dólares gastados en habitaciones en el Hotel Watergate para los nuevos empleados entre el 21 de abril y el 16 de julio. Grenell dijo que tales gastos se incurren mientras los nuevos empleados se preparan para mudarse a Washington y dijo que el liderazgo anterior gastó 878.000 dólares en el Watergate en 2024.

Las últimas semanas del año suelen ser un período distendido para el Kennedy Center, con la atención puesta en la programación navideña y la entrega anual de premios que celebra a algunos de los mejores artistas de Estados Unidos.

Pero la disputa entre Whitehouse y Grenell refleja cómo el Kennedy Center se ha convertido en un escenario para la política partidista.

“Tengo motivos suficientes para estar preocupado por los informes y la información que ponen en duda su gestión de la institución”, escribió Whitehouse en una carta a Grenell. Grenell arremetió contra Whitehouse por impulsar “ataques imprudentes contra mí y mi equipo”.

“Me tomo la responsabilidad financiera muy en serio”, dijo, señalando que ha recaudado 117 millones de dólares este año.

Durante su primer mandato en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump evitó en gran medida el Centro Kennedy y nunca asistió a la ceremonia anual de entrega de premios que celebran las artes.

Pero poco después de regresar a Washington este año, destituyó a la dirección de la institución , nombró a Grenell y llenó el consejo de administración con sus partidarios. Trump también anunció que había sido elegido presidente del consejo.

El sorteo del Mundial es un recordatorio de la influencia de Trump en el Centro Kennedy. Se esperaba que el evento se celebrara en Las Vegas, pero Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, iniciaron conversaciones para trasladarlo a Washington tras asistir a la final del Mundial de Clubes en julio.

Infantino ha forjado una estrecha relación con Trump de cara al Mundial, acompañándolo en el Despacho Oval a principios de esta semana, cuando el gobierno anunció una nueva iniciativa para los extranjeros que viajen a Estados Unidos para el torneo del próximo año.

Infantino también estuvo entre los asistentes esta semana a una cena en honor del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman .

La ceremonia de los Premios Kennedy Center tendrá lugar pocos días después del sorteo y reconocerá a George Strait, Kiss, Michael Crawford, Gloria Gaynor y Sylvester Stallone. Trump ha anunciado que será el anfitrión del evento de este año.