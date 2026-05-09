Jalen Brunson una vez más se comportó a la altura por los Knicks.

alen Brunson anotó 33 puntos y sentenció el partido con canastas decisivas al final, para deleite de los eufóricos aficionados de los New York Knicks, llevando a Nueva York a una victoria por 108-94 sobre los Philadelphia 76ers el viernes por la noche, para una ventaja de 3-0 en las semifinales de la Conferencia Este.

Brunson superó un comienzo flojo con 2 de 8 en tiros de campo y terminó con 11 de 22 en 38 minutos para llevar a los Knicks a su sexta victoria consecutiva en la postemporada.

JALEN BRUNSON DELIVERED IN GAME 3!



🏀 33 PTS

🏀 5 REB

🏀 9 AST

🏀 3 3PM



Knicks take a 3-0 series lead in the East Semis 🍿 pic.twitter.com/jPlJ6sDrm5 — NBA (@NBA) May 9, 2026

Con las pancartas de los campeonatos nacionales de Villanova de 2016 y 2018 colgando en lo alto del pabellón, los llamados Nova Knicks se turnaron para aniquilar a los Sixers en el último cuarto, convirtiendo una ventaja de cuatro puntos en otra victoria por doble dígito.

Josh Hart anotó 12 puntos y capturó 11 rebotes, y Mikal Bridges añadió 23 puntos, dejando a los Knicks a una victoria de su segunda aparición consecutiva en las finales de conferencia.

Towns tímido

El dominicano Karl Anthony Towns tuvo una actuación tímida en la ofensiva de apenas 8 puntos y sólo 8 intentos al aro, aunque capturó 12 rebotes.

Cuando Brown aceptó el puesto tras el despido de Tom Thibodeau, el veterano entrenador dijo que no sabría qué tipo de equipo tenía realmente hasta que no estuviera «en la primera línea con ellos».

Brown ahora ve en su equipo los ingredientes para ser campeón.

“Sí, de acuerdo, puede que tengamos una oportunidad”, dijo.

Anunoby no jugó

Los Knicks pueden permitirse el lujo de no apresurar el regreso del alero OG Anunoby, quien promedia 21.4 puntos por partido en los playoffs. Anunoby estuvo ausente por una distensión en el isquiotibial derecho y su estado se evalúa día a día.

Joel Embiid anotó 18 puntos para los Sixers en su regreso tras perderse el segundo partido por un esguince en el tobillo derecho y una molestia en la cadera derecha.

«Creo que nos dio todo lo que pudo», dijo el entrenador Nick Nurse.

El regreso de Embiid tras una apendicectomía contribuyó a impulsar la remontada de los Sixers, que perdían 3-1 en la primera ronda, para sorprender a los Celtics.

Derrotar a los Knicks cuatro veces seguidas, incluyendo dos veces en Nueva York, parece una tarea mucho más difícil para Embiid, Tyrese Maxey y los Sixers.

Kelly Oubre Jr. anotó 22 puntos y Maxey sumó 17. Paul George anotó 15 puntos en el primer cuarto, pero luego no anotó y falló los nueve tiros que lanzó en el resto del partido, lo que provocó que los Sixers desperdiciaran una ventaja de 12 puntos.

George y Maxey fallaron cualquier tiro libre.

Los 76ers encestaron 13 de 16 tiros libres, mientras que los Knicks anotaron 23 de 32.

“Supongo que es bueno cuando gana Nueva York”, dijo Embiid.

Los 76ers intentaron valientemente igualar la serie. Quintin Grimes anotó sus dos primeros triples del partido al comienzo del cuarto periodo para reducir la ventaja a 88-84.

Los Knicks de Villanova

Jalen Brunson, Josh Hart y Mikal Bridges, el trío popular de Villanova.

Los rostros conocidos en Filadelfia —Brunson, Hart y Bridges jugaron todos para Villanova— tomaron el control del partido.

Hart y Bridges anotaron canastas consecutivas que ampliaron la ventaja a 92-84. Brunson, el tirador implacable, ideal para estos momentos, encestó un triple desde la parte superior del arco que puso el marcador 95-86 durante una racha de 9-0 de los Knicks, para deleite de los aficionados visitantes.

Antes del inicio de la serie, Embiid suplicó abiertamente a los aficionados que no vendieran sus entradas a neoyorquinos.

Los habituales de la zona VIP del Madison Square Garden, Spike Lee, Timothée Chalamet, Tracy Morgan y Ben Stiller, viajaron a Filadelfia junto con miles de aficionados menos famosos de los Knicks, y el público, dividido entre ambos, estalló en vítores, abucheos y algún que otro gesto obsceno con el dedo medio en casi cada canasta.

Chalamet se levantó de su asiento y aplaudió cuando Landry Shamet encestó un triple al final del tercer cuarto que amplió la ventaja a 85-76. Shamet había anotado 14 puntos en toda la postemporada antes de anotar 15 en el tercer partido.