En tan solo media temporada, Konnor Griffin, seleccionado en la primera ronda del draft de los Piratas de 2024, se ha convertido en el próximo prospecto estrella del béisbol con tan solo 19 años.

Florida, EE.UU. (AP) — Konnor Griffin, el nuevo prospecto imperdible de los Piratas de Pittsburgh , no falló el martes ante los Medias Rojas de Boston y el recién llegado Ranger Suárez.

El campocorto de 19 años, considerado el mejor prospecto del béisbol, conectó un par de jonrones en la victoria de Pittsburgh por 16-7 sobre los Medias Rojas en la Liga de la Toronja .

Griffin recibió un lanzamiento de Suárez, quien firmó un contrato de cinco años y $130 millones con Boston en enero tras dos temporadas destacadas en Filadelfia, por encima del muro del jardín izquierdo para un jonrón de dos carreras en la segunda entrada.

Griffin lo repitió dos entradas después, conectando un lanzamiento de Seth Martínez con dos strikes y enviándolo a 440 pies.

«Tuve algunos buenos swings, así que los arrasé», dijo Griffin a los periodistas después.

Griffin, de 1.93 metros de altura, que corrió por los niveles inferiores del sistema agrícola de Pittsburgh la temporada pasada, comenzó el día buscando su primer hit de la primavera y lo terminó con cuatro carreras impulsadas y un par de swings que ofrecieron un destello de su potencial.

El campocorto de los Piratas de Pittsburgh, Konnor Griffin, quien fue la novena selección general en la primera ronda del Draft de Jugadores de Primer Año de 2024

Griffin reconoció que tener éxito contra dos lanzadores probados en las Grandes Ligas (Suárez fue un All-Star en 2024 y Martínez apareció en más de 100 juegos en las últimas cinco temporadas) fue «especial», pero agregó que estaba tratando de mantenerse en el momento y no dejarse atrapar por a quién se enfrentaba.

“Entré en la caja y estaba listo para competir”, dijo. “No me preocupaba quién estaba en el montículo. Solo me preocupaba su repertorio y cómo podía tener la mejor estrategia”.

Griffin ha intentado mantener un perfil bajo mientras crecía la expectación a su alrededor, tal como lo hizo el actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, durante su primer entrenamiento de primavera con los Piratas hace dos años. Skenes comenzó la temporada 2024 en las menores antes de debutar en las Grandes Ligas en mayo.

Existe la posibilidad de que Griffin no tenga que esperar tanto. El lado izquierdo del infield de los Piratas es una incógnita.

Jared Triolo es un excelente defensor que puede jugar tanto en tercera como en campocorto, y Nick Gonzales también está en la contienda. Sin embargo, ninguno de los dos tiene el potencial en el plato que ofrece Griffin.

«Sin duda va a batear», dijo la lanzadora de los Piratas, Carmen Mzlodzinski, a la prensa. «No se ven muchos swings así, sobre todo en un adolescente. La mejor manera de decirlo es que su swing se mantiene en la zona para siempre».

Suárez, quien permitió dos carreras y tres hits con un par de ponches en 1 2/3 entradas, se inclinó ante el joven jugador que tenía apenas 12 años cuando Suárez hizo su debut en las Grandes Ligas con los Filis en 2018.

«Cuando eres el mejor prospecto del béisbol, la gente espera eso de ti», dijo Suárez a través de un intérprete. «Lo hizo hoy, y no me sorprendió».

Suárez dijo que se siente bien con su desempeño en general mientras comienza a aumentar su carga de trabajo antes del Clásico Mundial de Béisbol, donde lanzará para su natal Venezuela.