Apreciado doctor Senén Caba, presidente del Colegio Médico Dominicano:

Reciba, ante todo, un saludo cordial de alguien que guarda para usted afecto y admiración. Sucede, que también profeso aprecio y respeto por el Colegio Médico Dominicano y por el idioma español, una de las características esenciales, este último, de la dominicanidad. Justamente la defensa de nuestra lengua y mi apego al Colegio Médico, entidad con la que sostengo un vínculo entrañable, son las fuerzas que motivan a dirigirle esta carta, que va también para los demás miembros del comité ejecutivo.

Una publicación oficial del CMD, aparecida en el diario Hoy de fecha 26 de abril de 2023, hacía referencia al importante galardón denominado Maestro de la Medicina, el cual ha sido creado para tributar reconocimiento a profesionales del área que han realizado importantes aportes en materia de salud, en docencia, investigación y en servicio.

Ha llamado mi atención que el aviso no dice Maestro ni Maestra de la Medicina, sino Maestr@, lo cual se lee “maestrarroba”. La arroba es una medida de peso (Vendo un becerro de diez arrobas) que ha saltado al protagonismo gráfico porque es indispensable para escribir las direcciones de correo electrónico. Pero la arroba (@) no es una letra del alfabeto y menos puede hacer la función de dos vocales a la vez.

El empleo del símbolo @ para englobar los dos géneros en una misma palabra resulta una práctica no recomendable para el buen uso de la lengua española. La lengua se usa para decir lo que necesitamos de manera que los demás puedan entenderlo sin las dificultades que acarrean determinadas barreras. Agregar barrera a una palabra con la vana pretensión de convertirla en dos equivale a la intromisión de un cuerpo extraño en el idioma.

La arroba encabeza la lista de los símbolos no alfabetizables que aparece en la Ortografía de la lengua española, publicación oficial suscrita por la Asociación de Academias de la Lengua Española y la Real Academia Española.

“En esta lista se recoge una selección de símbolos de carácter no alfabetizables, ya que no están formados por letras, a diferencia de los registrados en el apéndice anterior. La lista es, en este caso, muy limitada y no tiene más pretensión que complementar el apéndice de símbolos alfabetizables en relación con las unidades de medida y las monetarias, y añadir algunos otros que pueden ser de interés más o menos general”. (Ortografía…, Madrid, 2010, Pág. 719).

El párrafo citado menciona “el apéndice anterior”, con lo que alude a la lista de símbolos alfabetizables, los cuales se caracterizan por el uso de letras del alfabeto y también los números y en ellos predominan unidades de medida (m, metro; mm, milímetro; cc, centímetro cúbico), los elementos químicos de la tabla periódica (Ag, plata; Au, oro; Fe, hierro), los puntos cardinales (N, Norte; Sur…) y las monedas oficiales de los países (EUR; moneda de Unión Europea; DOP, peso dominicano; USD, dólar estadounidense).

El empleo de la arroba para referirse a los dos géneros es una vana ilusión que solo sirve para corroer nuestro idioma. Es norma y es costumbre en español que el masculino, como género no marcado, puede emplearse para abarcar ambos géneros. En tanto que el femenino tiene el privilegio de marcar la diferencia.

Es bueno recordar, doctor Caba, que instituciones como el Colegio Médico constituyen paradigmas para quienes buscan pautas correctas para desenvolverse. La introducción de elementos extraños en el cuerpo de nuestro idioma -como la arroba en función de vocal- además de inducirlo a disfunciones, representa un ejemplo impropio de una entidad de la categoría del CMD.

Atentamente,

Rafael Peralta Romero