Senado aprueba Código Laboral en segunda lectura; se mantiene la cesantía

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó este jueves, en segunda lectura, el proyecto que modifica la Ley 16-92, sobre el Código de Trabajo, mientras mantiene inalterable la cesantía.

La iniciativa legislativa contempla la cesantía de los trabajadores, la inclusión de la modalidad del teletrabajo, y la eliminación del 10% de las propinas a los deliverys.

Además, contempla la ampliación de la licencia por matrimonio, así como el otorgamiento de 20 minutos tres veces al día a las madres en periodo de lactancia.

La normativa tiene la finalidad de adaptar el marco legal al mercado laboral actual y el avance de la tecnología a las necesidades de trabajadores y empleadores.

La misma fue presentada al Pleno por los senadores Manuel Rodríguez, Cristóbal Venerado Castillo, Julito Fulcar, María Mercedes Ortiz, Johnson Encarnación Díaz y Secundino Velázquez.

En la sesión de este jueves también se aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que libera de impuesto de importación a las cámaras digitales utilizadas en sistemas de seguridad.

La pieza explica que, “se libera de impuestos de importación a las cámaras de videos grabadoras para residencias y empresas, propiedades campestres, colmados y condominios.