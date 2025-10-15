El titular de Mived, Carlos Bonilla y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos (d). / Senado.

Santo Domingo.- El Senado dominicano se reunirá este jueves para continuar los debates sobre varios proyectos legislativos, entre los que figura el Código Laboral, que ya fue aprobado en primera lectura.

La sesión está pautada para las 10:00 de la mañana de este jueves, según informó el Departamento de Prensa de la Cámara Alta.

En otro orden, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió este miércoles de parte del Poder Ejecutivo, el anteproyecto que modifica la Ley 160-21, que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.

El proyecto fue entregado por el ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla.

Dicha pieza busca dotar al MIVED de las herramientas necesarias para supervisar edificaciones, actuar con mayor eficacia y responder de forma más firme a las necesidades.