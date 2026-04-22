Tener la comida garantizada, aunque en teoría sea un derecho constitucional, en la práctica tranquiliza mucho más cuando los números hablan por sí solos. Y más aún en un mercado internacional donde la incertidumbre se ha convertido en norma y la calma en una rara excepción.

Por eso, lo anunciado por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, durante el inicio de la cosecha arrocera 2026, tiene un peso que va mucho más allá de una simple cifra agrícola. Que la República Dominicana se haya convertido en el mayor productor de arroz del Caribe y Centroamérica no es un dato cualquiera. Es una señal concreta de fortaleza, previsión y capacidad de respuesta en medio de un mundo donde cada vez más países enfrentan dificultades para garantizar lo básico: la comida.

En tiempos de crisis globales, conflictos internacionales, inflación importada y cadenas de suministro alteradas, asegurar los alimentos deja de ser un discurso bonito para convertirse en un asunto de seguridad nacional. Y ahí es donde el arroz cobra un valor todavía mayor, por ser el principal cultivo en la dieta del dominicano y uno de los pilares de la estabilidad social del país.

Los datos presentados son contundentes. Más de 5 millones de quintales en inventario, sin incluir la producción en curso, constituyen una reserva que transmite confianza.

A eso se suma una producción de 14.78 millones de quintales en 2025, equivalente a más de un millón de toneladas métricas de arroz paddy. No se trata solo de abundancia; se trata de capacidad de sostener al pueblo dominicano frente a cualquier turbulencia externa.

Cuando un país logra producir más del 90 % de los alimentos que consume, está construyendo algo más importante que autosuficiencia: está levantando soberanía. Porque la verdadera independencia no se mide únicamente en símbolos patrios, sino también en la capacidad de sentar comida en la mesa de la gente, aun cuando el panorama internacional se complique.

Lo más relevante de este anuncio es que desmonta temores y envía un mensaje claro: en la República Dominicana hay planificación, hay producción y hay respuesta.

Elvis Lima

Limafueraderecord@gmai.com